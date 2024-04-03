В фильме Тимура Бекмамбетова «Милосердие» снимется звезда «Настоящего детектива» Кали Реис

Как сообщает издание Deadline, режиссёр Тимур Бекмамбетов нашёл ещё одну актрису для съёмок своего следующего фильма — фантастического триллера Mercy («Милосердие»). К ранее представленным Крису Пратту («Стражи Галактики») и Ребекке Фергюсон («Дюна») присоединилась звезда четвёртого сезона «Настоящего детектива» Кали Реис.

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События ленты развернутся в ближайшем будущем, когда преступность, караемая смертной казнью, возросла. В фильме рассказывается о детективе, которого обвиняют в жестоком преступлении и заставляют доказать свою невиновность. Кого именно сыграет Реис, неизвестно.

Продюсером «Милосердия» выступит Чарльз Ровен, который работал над «Оппенгеймером» с Кристофером Ноланом. Съёмочный процесс стартует до конца весны, а премьера ленты намечена на 15 августа 2025 года.