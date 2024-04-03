Фильм «Межсезонье» о проблемах подростков выйдет в виде сериала

Расширенный вариант фильма «Межсезонье» в формате сериала выйдет в России в текущем году. Работа будет доступна на одной из стриминговых площадок, рассказал ТАСС автор проекта, режиссер Александр Хант.

© nsn.fm

Криминальная мелодрама «Межсезонье» о проблемах подростков вышла в прокат в 2021 году. Картина получила несколько призов на кинофестивалях. За основу сюжета было взято ЧП, которое произошло 14 ноября 2016 года в посёлке Струги Красные в Псковской области.

Тогда 15-летние подростки Денис и Екатерина забрали оружие из дома родственников, а затем открыли огонь по полицейским возле коттеджа. При этом они вели прямую трансляцию в Интернете. Когда группа захвата ворвалась в дом, подростки были мертвы – они совершили суицид.

По словам режиссёра, сейчас съёмочная группа заново монтирует с нуля историю героев за счёт обширного отснятого материала. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», Александр Хант наиболее известен в качестве автора фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов».