Режиссер «Межсезонья» снимет фильм по пьесе Карапузова «Кто любит Панкратова»

Режиссер фильмов "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" и "Межсезонье" Александр Хант планирует до лета завершить работу над трагикомедией по роману Кирилла Рябова "777" о человеке, внезапно ставшем миллионером, а также снять в 2024 году еще два фильма. Один из них по пьесе Дмитрия Карапузова "Кто любит Панкратова", а другой - детектив про слепых, сообщил ТАСС Хант.

"Планируется, что работа над фильмом "777" будет закончена текущей весной. И он выйдет в прокат в этом году. Сейчас у нас финальная стадия звука и цветокоррекции. Мне было бы интересно исследовать моего героя и синдром внезапного богатства. Это абсурдистская трагикомедия. При этом я вдохновлялся фильмом Георгия Данелия "Афоня". Действие происходит на Дальнем Востоке в 2011 году, когда случилась катастрофа в Японии, цунами и авария на АЭС "Фукусима". Главный герой работает в бургерной, банкомат выдает ему всю свою наличность, и он решает исполнить свои мечты, попадая в различные злоключения. Персонажа сыграл Максим Стоянов", - сказал Хант.

По его словам, в фильме также снялись Ирина Пегова, Федор Лавров, Кирилл Полухин, Ольга Богомазова, Ольга Озоллапиня, Владимир Спартак. Продюсером ленты выступает Максим Дашкин, Павел Буриан, компания "Дабл" и кинокомпания "Переворот". Также Хант намерен снять в текущем году еще два фильма.

"Первый из них будет по пьесе Дмитрия Карапузова "Кто любит Панкратова" и по одноименному спектаклю в Театре.doc. Скоро начнем кастинг актеров, планируется, что съемки пройдут в мае текущего года в Подмосковье. Затем монтаж, цветокоррекция и пострадакшин. Второй фильм будет - детектив-ужас про слепых. Съемки также состоятся в этому году, летом - осенью", - пояснил режиссер.

Хант - российский кинорежиссер, сценарист, продюсер и оператор. Наиболее известен как автор фильма "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов". Лауреат премии "Ника-2018" в номинации "Открытие года".