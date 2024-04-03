$92.53+0.2399.41-0.15
Войти в почту

Скандальный фильм «Брат 3» покажут на Каннском кинофестивале во Франции

Как сообщила продюсер Юлия Переверзева, скандальный фильм «Брат 3» отправится на Каннский кинофестиваль. Картину официально представят под названием THE BRATTT — предполагается, что авторы попробуют найти международного прокатчика ленты.

Скандальный фильм «Брат 3» покажут на Каннском кинофестивале во Франции
© Чемпионат.com

Сразу после анонса «Брат 3» столкнулся с большим объёмом критики. Дело в том, что работа никак не связана с оригинальной дилогией Алексея Балабанова и рассказывает о бандитских разборках в Тамбове времён начала 2000-х. Несмотря на весь негатив в Сети, лента всё равно осталась под прежним названием и вышла в кинотеатрах России 1 февраля.

77-й Каннский международный кинофестиваль пройдёт в период с 14 по 25 мая 2024 года во Франции. Председателем жюри выступит режиссёр «Барби» Гретта Гервиг.

Фильмы и сериалы
Алексей Балабанов
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости