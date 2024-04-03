Вышел трейлер триллера "Я знаю, кто тебя убил" с Яценко, Снигирь и Симоновой

Опубликован трейлер восьмисерийного психологического триллера (18+) "Я знаю, кто тебя убил" (ранее фигурировало название "Дело Германа") с Александром Яценко и Юлией Снигирь в главных ролях.

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Синопсис: "В московском цирке похищают трехлетнюю девочку. Киднепперу не нужен выкуп - им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое".

Сюжет основан на романе Любови Бариновой "Ева" 2019 года, попавшем в лонг-лист престижной премии "Национальный бестселлер".

В ролях также: Михаил Тройник, Евгения Симонова, Александр Ильин-младший, Игорь Хрипунов, Мария Карпова, Агния Кузнецова, Ольга Озоллапиня, Мария Смольникова, Елизавета Запорожец, Георгий Уточкин и другие.

Среди продюсеров - Фёдор Бондарчук и режиссёр хитового "Слова пацана" Жора Крыжовников.

Премьера - 1 мая, в первый день выйдет сразу четыре серии, остальные четыре - 8 мая.