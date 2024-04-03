Опубликован тизер сериала «Горький 53»: кого сыграли Климова и Барабаш

В Сети появился тизер детективного сериала «Горький 53». Кого сыграла Екатерина Климова, о чем будет эта картина, когда и где можно посмотреть драму?

О чем сериал «Горький 53»

События драматического сериала происходят в 1953 году. На фоне массовой амнистии в СССР ухудшается криминальная обстановка. Главный герой картины Иван Астафьев, освободившись после тюремного заключения, возвращается в родной город Горький. До того как мужчина получил срок, он был командиром разведывательного взвода.

Едва ли не сразу после прибытия Астафьев становится жертвой нападения бандитов. Впоследствии мужчину обвиняют в избиении нападавших, однако из беды его выручает довоенный товарищ капитан Шведов. Именно он помогает главному герою устроиться на работу в спортивное общество «Динамо». Там Астафьеву предстоит обучать рукопашному бою милиционеров.

Несмотря на это, мужчине не удается вести мирную жизнь. Астафьева затягивает круговорот жестоких преступлений, жертвами одного из которых становятся брат и жена героя. Милиционеры подозревают в убийстве Астафьева.

Чтобы вновь не оказаться за решеткой, бывший военный вынужден заключить тайную сделку с правоохранительными органами. Милиционеры заставляют Астафьева внедриться в самую могущественную банду города Горького, для чего даже помогают мужчине организовать показной побег. Перед героем стоит непростая задача: заманить в ловушку криминального авторитета Харитона, избавить город от криминала и наконец вернуть себе свою мирную жизнь.

В опубликованной в начале апреля тизер-сцене капитан Шведов рассказывает жене о встрече со старым довоенным знакомым. Вот только, судя по кадрам, это имя для супруги капитана не пустой звук.

Кто сыграл в сериале «Горький 53»

В криминальной драме «Горький 53» роль капитана Шведова сыграл Андрей Фролов, экранной супругой которого стала Екатерина Климова. Фролов воплотил на экране роль принципиального Ивана Астафьева, вынужденного бороться за свою мирную жизнь. Их партнерами по съемкам стали Екатерина Шпица, Александр Балуев, Алексей Макаров и другие.

Известно, что уличные съемки проходили в Костроме. Выбор в пользу этого города был сделан из-за того, что не подошел Нижний Новгород. По мнению создателей, последний кардинально изменился за последние 60 лет.

Автором сценария выступил Сергей Иванов, режиссером-постановщиком — Сергей Коротаев, знакомый зрителям по проектам «Сансара» и «Мосгаз». Продюсерами сериала «Горький 53» стали Тимур Вайнштейн, Роман Елистратов и Олег Бланк, креативными продюсерами — Инна Оркина-Сексте и Александра Макарьева.

Сериал можно будет увидеть на НТВ, а также на онлайн-платформе «Иви». Премьерный показ должен состояться в 2024 году. Точная дата релиза пока не названа.

Ждут ли зрители сериал «Горький 53»

Пользователи Сети неоднозначно восприняли тизер. Некоторые остались недовольны игрой Климовой, другим же не понравилось, как прописаны диалоги.