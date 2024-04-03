Уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге Анна Митянина показала депутатам Заксобрания фрагмент мультфильма «Скибиди-туалет» и назвала произведение «вакханалией». Об этом сообщает «Фонтанка».

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Митянина заявила, что видит опасность в свободе распространения доступа информации через интернет. Она также продемонстрировала отрывок из «замечательного совершенно» российского мультфильма «Маша и Медведь», отметив, что дети задают один и тот же вопрос после просмотра — почему Маша живёт одна?

Этот вопрос задают дети и отвечает на него… Мы все подарили своим детям «Алису». «Алиса» решает домашние задания, предлагает, как проводить досуг.

Чиновница адресовала этот вопрос умной колонке. Голосовой помощник привёл ответ с одного из сайтов:

«Маша — это призрак убитой девочки, поэтому она не растёт и видеть его могут только животные. Родители Маши не смогли выдержать потерю ребёнка и уехали, оставив пустой дом. А Маша мучает медведя, потому что именно он и лишил её жизни». Услышав ответ, в зале раздались смешки, а Митянина заявила, что это «не смешно, ведь это слышат дети 5-6 лет».

Ранее в России уже начали обсуждать возможный вред от мультфильма «Скибиди-туалет». В нём странные персонажи в виде говорящих унитазов сражаются с некими телевизорами — в январе житель Москвы попросил проверить анимационный сериал на наличие нарушений.