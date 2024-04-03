Вышел трейлер российской комедии о поездке в Армению с Зоей Бербер

Опубликован трейлер отечественной семейной комедии "7 дней, 7 ночей" со звездой "Реальных пацанов" и "Проекта "Анна Николаевна" Зоей Бербер.

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Брак главных героев трещит по швам: Ольга и Сергей не слышат друг друга и находятся на грани развода. Отношения родителей решают спасать их дети - Антон и Настя. Восьмилетняя дочь покупает на подаренные деньги путевку для всей семьи в Армению, "где их ожидают невероятные приключения".

В ролях также: Сергей Марин, Егор Николаенко, София Петрова, Арман Навасардян, Алина Баркалова, Юля Шарова, Армен Маргарян, Левон Арутюнян.

Премьера - 16 мая.

Недавно сообщалось, что беременная своим вторым ребёнком Бербер вышла замуж.