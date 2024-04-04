70-летнюю жену Макрона заметили на съемках популярного сериала Netflix

Супруга президента Франции Эмманюэля Макрона была замечена на съемках популярного сериала стриминга Netflix «Эмили в Париже». Фотографии первой леди Франции опубликованы на сайте Daily Mail.

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70-летняя Брижит Макрон сыграет эпизодическую роль в четвертом сезоне «Эмили в Париже». Жену президента Франции засняли на съемках продолжения сериала 2 апреля. Она была одета в черный жакет с золотистыми пуговицами. Первая леди Франции появилась на площадке вместе с актрисой Лили Коллинз, которая играет главную роль в проекте. Сообщается, что Брижит Макрон является «большой поклонницей сериала».

Третий сезон «Эмили в Париже» вышел на Netflix 21 декабря 2022 года после масштабной премьеры в Париже, которая собрала толпы поклонников и весь актерский состав, включая Лили Коллинз, Эшли Парк, Филиппин Леруа-Болье, Кейт Уолш, Камиль Разат, Лукаса Браво и других.

Съемки четвертого сезона «Эмили в Париже» должны были начаться в конце лета или начале осени в столице Франции, но были отложены как минимум на два месяца из-за забастовки членов Гильдии сценаристов США.