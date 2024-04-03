Фото: "Союзмультфильм" показал юных Винни, Матроскина, попугая Кешу и Львенка
В аккаунте "Союзмультфильма" опубликованы образы юных попугая Кеши, Винни-Пуха, кота Матроскина и Львенка из мультфильма "Как Львенок и Черепаха пели песню".
Эти герои из "золотой коллекции" лент студии появятся в короткометражном приквеле-кроссовере.
Как сообщила председатель Совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе весеннего лицензионного саммита киностудии, премьера фильма состоится летом.
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По словам Слащевой, на студии хотят создать мультфильм для самых маленьких зрителей.
"Любимые герои их родителей, дедушек и бабушек станут ровесниками малышей и расскажут им новую историю", - сказала она.
При этом Слащева акцентировала, что возвращение героев произойдет в год 88-летия "Союзмультфильма".
"Перевернутая "восьмерка" - символ бесконечности. Именно такой - бесконечной на сюжеты, героев, смыслы, вдохновение - мы видим нашу мультвселенную".