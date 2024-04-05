Румынский режиссер высказался о цензуре в России и родной стране

Румынский режиссер-священник Чиприан Мега, чей фильм "21 рубин" вошел в основной конкурс 46-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), заявил, что в Румынии более жесткая цензура, чем в России, где он сможет показать картину, поднимающую неудобные политические темы.

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Мега сказал, что показ его фильма был приостановлен во многих городах республики, а румынская пресса о нем ничего не писала.

"Мне кажется, что в Румынии цензура более жесткая, чем в Москве, - заявил он в интервью "Свободной Европе". - В Москве, в конце концов, фильм был принят".

Режиссер-священник считает, что фильм "21 рубин" несет очень важную политическую идею как для Запада, так и для Востока. "В нем идет речь о политическом лицемерии как на Западе, так и на Востоке, - отметил он. - Сам факт, что фильм "21 рубин" попал туда [на московский фестиваль], говорит о смелости как с нашей стороны, так в особенности и со стороны организаторов фестиваля".

"Я отделяю политические вопросы от культурных, - заявил Мега, отвечая на вопрос о том, почему он участвует в фестивале, который поддерживают и финансируют московские власти. - Я уже был там в 2022 году с антикоммунистическим фильмом о свободе, о священнике Георге Калчиу-Думитрясэ. Фильм "21 рубин" ставит политические проблемы, которые не будут удобными и там. Я и сам удивился, что в конце концов прошел отбор". "Меня не смущает эта поездка, - подчеркнул режиссер, - <...> потому что туда едут кинематографисты всего мира, а председатель жюри - уважаемый во всем мире кинематографист, лауреат премии "Оскар" [Никита Михалков]". "Я еду из уважения к моему искусству, к тому, что я должен сделать, - заявил Мега. - Меня не интересуют ничьи политические мнения. Есть вещи, которые меня раздражают везде, в любой стране, я не присоединяюсь ни к какой идеологии. Я не еду куда-то, чтобы оправдать политику, я еду с моим фильмом".

Священник Чиприан Мега служит в православном приходе Святого Спиридона в городе Орадя (запад Румынии). В фильме, который он создал на собственные средства, заняты румынские актеры Дорел Вишан и Корина Мойсе, а также зарубежные Микки Рурк, Энтони Делон, Элизабетта Пеллини.

Об ММКФ

В этом году пройдет с 19 по 26 апреля. Московский международный кинофестиваль впервые прошел в 1935 году. В 1972 году ему была присвоена аккредитация высшего класса "A" Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (фр. Federation International des Associations de Producteurs de Films, FIAPF). В марте 2022 г. FIAPF объявила о приостановке аккредитации ММКФ в связи с ситуацией на Украине. Президент кинофестиваля - режиссер Никита Михалков.