Вышел первый тизер фильма ужасов «Бэмби: Расплата»

Кинокомпания Umbrella Entertainment представила первый тизер фильма ужасов «Бэмби: Расплата». Премьера ленты про знаменитого оленёнка во вселенной недавнего «Винни-Пуха: Кровь и мёд» состоится в 2024 году.

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Видео доступно на YouTube-канале Umbrella Entertainment. Права на видео принадлежат Umbrella Entertainment.

Хоррор «Бэмби: Расплата» (Bambi: The Reckoning) расскажет историю оленёнка по имени Бэмби, живущего в лесу. Однажды в его жизни происходит нечто ужасное, после чего невинное животное превратится в настоящую машину для убийств. Режиссёром ленты станет независимый постановщик Скотт Джеффри, а продюсером выступит Рис Фрейк-Уотерфилд, известный по недавнему «Винни-Пуху: Кровь и мёд».

Выход жестокого хоррора с любимыми героями детства стал возможен благодаря тому, что права на «Бэмби» перестали принадлежать кому-то конкретному. Теперь любой желающий может снять свою историю про культового оленёнка без боязни нарушить авторские права.