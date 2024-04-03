Фильм «Андрей Рублев. Воспоминания о фильме» выйдет в российский прокат

В российский прокат выходит документальная лента «Андрей Рублев. Воспоминания о фильме», посвященная юбилею советского кинорежиссера Андрея Тарковского, сообщает газета «Культура».

© nsn.fm

Премьерный показ состоится 4 апреля, в день рождения режиссёра, в Москве в Музее кино на ВДНХ и в кинотеатре «Иллюзион». Картина рассказывает о создании фильма «Андрей Рублёв», о философских и художественных смыслах, заложенных режиссером в этой работе, о фигуре самого иконописца.

В ленте своими воспоминаниями делятся Андрей Кончаловский, Николай Бурляев, Игорь Евлампиев, Юрий Назаров, Марианна Чугунова, Божена Масленникова.

Ранее в Суздале установили памятник режиссёру Тарковскому и его фильму «Андрей Рублёв», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».