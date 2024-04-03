Фильм «Контакты» Дмитрия Моисеева покажут на Пекинском кинофестивале

Научно-фантастический фильм «Контакты» режиссёра Дмитрия Моисеева покажут на 14-м Пекинском международном кинофестивале. Об этом сообщила редакция издания «Бюллетень кинопрокатчика». Лента примет участие во внеконкурсной секции Forward Future.

© «МАРС МЕДИА»

Сюжет фильма расскажет о бывшей медсестре, чья жизнь резко меняется после того, как она начинает ухаживать за пришельцем и узнает тайны внеземных существ. В актёрский состав вошли Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко, Валентин Самохин, Денис Филимонов и Александр Мизёв.

Пекинский международный кинофестиваль пройдёт с 18 по 26 апреля. В этом году за главный приз поборются 15 картин. Председателем жюри выступит режиссёр Эмир Кустурица («По Млечному Пути», «Марадона»).