Лучшие советские комедии: топ фильмов с отличным юмором и высоким рейтингом

Советские комедии давно вошли в культурный код россиян: без них невозможно представить длинные выходные, новогодние праздники, дачные вечера. Фильмы, которые сразу же после премьеры разошлись на цитаты, и сегодня не теряют актуальности. «Лента.ру» делится подборкой лучших советских комедий и напоминает их сюжеты.

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«Афоня»

Год выхода: 1975

Лирическая трагикомедия режиссера Георгия Данелии. В основе сюжета — история 34-летнего сантехника Афанасия Борщова (Леонид Куравлев) из советского ЖЭКа, Афони. Это простой парень родом из деревни, человек с добрым сердцем и хороший мастер, который, правда, не всегда добросовестно работает, а на досуге часто заглядывает в пивнушку в компании собутыльника Федула (Борислав Брондуков).

На танцах главный герой знакомится с тихой и скромной медсестрой Катей Снегиревой (Евгения Симонова), которая влюблена в него. Сам же Афоня очаровывается другой женщиной — Еленой Орловой (Нина Маслова). Он представляет себе семью с ней, и оказывается, что самые светлые его мечты связаны с родной деревней и домом. Женщина не отвечает взаимностью, и тогда герой фильма, разочарованный в себе, бросает жизнь в городе и возвращается к тете Фросе (Раиса Куркина) в деревню. Там его ждут тяжелые переживания.

Это комедия, полная печали — об одиночестве человека, поиске себя и надеждах на лучшую жизнь.

«Верные друзья»

Настоящая советская одиссея, снятая по одноименной книге поэта и драматурга Александра Галича. В центре сюжета — три товарища, которые смогли сохранить крепкую дружбу сквозь года.

История разворачивается в столице, где «за московской заставой Лефортово» жили Сашка Лапин (Кошачий барин), Борька Чижов (Чижик) и Васька Нестратов (Индюк). Мальчишки постепенно взрослеют, их жизнь меняется. И вот Сашка (Александр Борисов) становится профессором-животноводом, занимающимся лошадьми, Борька (Борис Чирков) — известным врачом-нейрохирургом, Васька (Василий Меркурьев) — архитектором, участвующим в возведении знаменитых московских высоток.

Уже через годы, вспомнив о юношеской клятве покорить реки, «которым ни конца, ни края нет», они решаются воплотить детскую мечту в жизнь. Герои находят деревянный плот и на этом «люксе на корме» решаются на авантюру — отправляются в плавание. Путешествуя по реке, они вспоминают юность, поют песни. Товарищи шутят друг над другом, попадают в комичные истории.

Это фильм о ценности многолетней искренней дружбы, а также о том, как неожиданно может изменить жизнь исполненная во взрослости наивная мальчишеская мечта.

«Гараж»

Действие разворачивается в конце 1970-х на заседании гаражного кооператива. Члены НИИ должны решить, кто из граждан добровольно откажется от собственного гаража: из-за строительства автомагистрали количество мест пришлось сократить.

Пайщики пытаются определить «счастливчиков». При этом спор не имеет особого смысла: собранию лишь надо согласовать список сокращаемых, сам перечень правление кооператива уже успело подготовить.

Четверо невезучих — лаборант Семен Хвостов (Андрей Мягков), техник Виталий Фетисов (Георгий Бурков), пенсионер Александр Якубов (Глеб Стриженов) и жена научного сотрудника НИИ Евгения Гуськова (Светлана Немоляева) — бунтуют и сопротивляются решению остальных пайщиков. В дело также включается младший научный сотрудник НИИ Елена Малаева (Лия Ахеджакова) — она запирает всех участников собрания в одном помещении до утра, не оставляя им шанса избежать долгого разговора.

«Гараж» — сатирическая трагикомедия с элементами детектива. Героев ленты по яркости образов можно сравнить с гоголевскими персонажами.

Комедию сняли по одноименной повести прозаика Бориса Бедного. В основе сюжета — история о том, как юная Тося Кислицына (Надежда Румянцева) зимой приезжает из теплого Симферополя в леспромхоз на Урале. На новом месте она работает поварихой, селится в общежитии, заводит знакомства.

На одном из танцевальных вечеров она встречает Илью Ковригина (Николай Рыбников), передовика производства и первого красавца в леспромхозе. Он занят игрой в шашки с товарищем, и громкая музыка ему мешает. Тося хочет продолжения танцев и вступает с любителем шашек в конфликт. Выиграв партию, Илья приглашает девушку на танец, однако та демонстративно отвечает отказом. То ли от обиды, то ли из-за уязвленного самолюбия Илья держит с другом пари, что в течение недели влюбит в себя Тосю.

Комедия, снятая по сценарию Георгия Данелии и Виктории Токаревой. В ней присутствуют элементы криминального жанра: сюжет построен на поисках пропавшего золотого шлема античного полководца Александра Македонского.

Больше всего не повезло заведующему детсадом: москвич Евгений Трошкин (Евгений Леонов) оказывается невероятно похожим на бандита по кличке Доцент (также Евгений Леонов). Добросовестному советскому гражданину, любящему детей, приходится внедриться в преступную группировку под видом Доцента, чтобы выяснить, где бандиты Федор Ермаков по кличке Косой (Савелий Крамаров) и Гаврила Шереметьев (Георгий Вицин) по кличке Хмырь, оставили шлем.

Трошкин учит жаргонные слова, переодевается в тюремную одежду и вливается в компанию бандитов, подселяясь к ним камеру. Дальше героев ждет побег из тюрьмы и комичные авантюры в Москве. При этом заведующему детсадом грозит смертельная опасность, так как подельники начинают подозревать подмену, а настоящий Доцент тем временем оказывается на воле, сбежав из колонии.

Картина снята режиссером Элемом Климовым в жанре сатирической комедии. Сценарий написан Семеном Лунгиным и Ильей Нусиновым.

В центре сюжета — мальчик Костя Иночкин (Виктор Косых). За провинность он был отчислен из пионерского лагеря, но, представив себе, как из-за такой новости расстроится его бабушка, он решает не возвращаться домой, а тайно остаться в лагере. Друзья находят способы доставлять товарищу провиант, но приближается родительский день: у обмана больше нет шансов не быть раскрытым.

Ребята тщетно пытаются сорвать праздничное мероприятие в честь визита родственников. Накануне парада-карнавала о нелегальном положении Иночкина в лагере уже знают все, кроме директора товарища Дынина (Евгений Евстигнеев), формалиста и конформиста. В итоге провинившемуся пионеру счастливым образом удается избежать наказания, а бабушка о его похождениях так и не узнает.

Из-за отличного юмора фильм давно разошелся на цитаты, сатира остается актуальной до сих пор, а детские персонажи настолько яркие, что это кино с удовольствием смотрят и современные школьники: непонимание у них вызывает разве что черно-белая картинка.

Одна из лучших советских комедий, вышедших в начале 1970-х. Сюжет фильма основан на пьесе писателя Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Главный герой — инженер-изобретатель Шурик (Александр Демьяненко) создает машину времени, которая переносит в советскую Москву царя Ивана Грозного (Юрий Яковлев). В то же время добропорядочный управдом Иван Бунша (также Юрий Яковлев) и вор-рецидивист Жорж Милославский (Леонид Куравлев) оказываются в XVI веке, в эпохе Ивана Грозного.

Пока машина времени остается сломанной, представители разных эпох вынуждены жить в новых для себя обстоятельствах, постоянно попадая в комичные ситуации.

Песни из ленты («Разговор со счастьем», «Звенит январская вьюга», «Маруся») стали вневременными хитами, их на караоке-вечеринках поют до сих пор.

Одна из самых известных советских комедий режиссера Леонида Гайдая с золотым актерским составом. Главные роли исполнили Александр Демьяненко и Наталья Варлей, а также самая знаменитая кинематографическая троица «хулиганов» — Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов.

История о путешествии студента Шурика в один из горных районов — на Кавказ. Будущий ученый ездит верхом на ослике, собирает фольклор горцев, записывает их легенды и сказки, а еще мечтает сам принять участие в древнем обряде.

Исследователь знакомится с юной «спортсменкой, отличницей, комсомолкой и просто красавицей» Ниной и очаровывается ей. При этом он не догадывается, что на девушке хочет жениться товарищ Саахов, заведующий райкомхозом (Владимир Этуш). Уже и родной дядя Нины Джабраил «продал» девушку за стадо баранов и финский холодильник, а преступная троица — Трус (Георгий Вицин), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов) — подготовила план действий, как ее похитить.

Шурику предлагают участвовать в похищении невесты. О том, что это противоправное действие и совершается без согласия девушки, а пленница — его возлюбленная Нина, Шурик понимает уже слишком поздно. Но предпринимает попытки исправить ситуацию.

Романтическая трагикомедия, которая стала одной из самых популярных и любимых у российских зрителей. История сельского жителя Василия Кузякина (Александр Михайлов), работника леспромхоза, увлеченного разведением голубей. На отдыхе по одиночной путевке он встречает роковую женщину Раису Захаровну (Людмила Гурченко) и возвращается с юга не домой в деревню, а в квартиру новой возлюбленной. Но жизнь в городе разочаровывает его, он начинает тосковать по жене Наде (Нина Дорошина), троим детям и голубям.

«Мимино»

Лирическая комедия о пилоте из грузинской провинции, мечтающем о большой гражданской авиации. Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе), более известный как Мимино, многие годы летал на вертолете Ми-2, помогая жителям горных районов ГССР с почтой, доставкой еды, в том числе живых баранов и коров.

Его жизнь в Телави течет размеренно до того момента, пока он не встречает приятеля по училищу. Узнав, что тот работает в международной авиации и с красавицами-стюардессами, Мимино решается изменить свою жизнь и покорить большое небо. Он приезжает в Москву, где ему предстоит пройти курсы переквалификации пилотов.

В столице главный герой знакомится с шофером, армянином Рубиком Хачикяном (Фрунзик Мкртчян), после чего начинается череда и комичных, и драматичных событий, то приближающих Мимино к цели, то отдаляющих мечту. Попав в итоге в международную авиацию, летчик все чаще чувствует, как сильно его тянет домой — в родные горы. Кино о любви к родине и о том, как важно оставаться собой и учиться смиряться с потерями, выбирая дело по душе.

«Осенний марафон»

Талантливому переводчику и преподавателю вуза Андрею Бузыкину (Олег Басилашвили) сложно все. Из-за слабохарактерности он, выдумывая все новые оправдания своим задержкам, постоянно лжет жене Нине (Наталья Гундарева), которая давно знает о другой его женщине, и долгие годы не может определиться — вернуться к супруге или уйти к любовнице Аллочке (Марина Неелова).

Из-за мягкости и слабоволия Бузыкин не может отказать сокурснице (Галина Волчек): та постоянно просит его о помощи с текстами, при этом лезет с непрошеными советами касательно личной жизни. Без искреннего желания герой фильма бегает по утрам с датским профессором Хансеном, наигранно ему улыбаясь. Все попытки Бузыкина что-то изменить в жизни заканчиваются провалом.

Еще одна печальная комедия режиссера Георгия Данелии по сценарию Александра Володина — о кризисе среднего возраста, непонимании истинных желаний и неумении сказать «нет».

«Покровские ворота»

Лирическая комедия с ностальгическим флером — о жизни в Москве в 1950-х. Как это — заселиться в коммуналку в центре столицы и делить жизнь с соседями? Телефильм, подаривший россиянам десятки цитат-афоризмов, был поставлен по одноименной пьесе драматурга Леонида Зорина, в двух сериях.

Аспирант-историк Костик Ромин (Олег Меньшиков) приезжает в столицу, чтобы учиться в университете. Он останавливается у своей тети Алисы Витальевны (Софья Пилявская), где знакомится с соседями и оказывается втянутым в перипетии их жизни. Куплетист Велюров (Леонид Броневой) влюбляется в пловчиху Светлану (Татьяна Догилева). Переводчица Маргарита Павловна (Инна Ульянова) делит жилплощадь и со своим бывшим, литератором Львом Хоботовым (Анатолий Равикович), и будущим мужем, гравером Саввой Игнатьевичем (Виктор Борцов). Хоботов, влюбившись в медсестру Людочку (Елена Коренева), пытается освободиться из-под опеки властной экс-супруги.

Легкомысленный и веселый Костик между своими делами включается во все сюжетные линии, помогая героям в сложных ситуациях, но и не переставая подтрунивать над ними.

«Самогонщики»

Приключенческая короткометражная комедия Леонида Гайдая. В фильме снова речь идет о похождениях бандитской троицы — Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин) и Бывалого (Евгений Моргунов).

На этот раз в избушке посреди леса они делают самогон, что в СССР было запрещено законом. Без единой реплики, исключительно своим актерским талантом три комика заставляют зрителей хохотать и над процессом самогоноварения, и над дегустацией продукта, и над выходками захмелевших нарушителей. В финале их пес убегает из дома с частью самогонного аппарата и прямо с уликой сдает троицу сотруднику милиции.

Сюжет фильма разворачивается в столичном статистическом бюро и рассказывает историю непростых отношений рядового служащего Анатолия Новосельцева (Андрей Мягков) и начальницы, директора конторы Людмилы Калугиной (Алиса Фрейндлих).

Робкий и мягкий Новосельцев один воспитывает двоих сыновей и мечтает о повышении. Его приятель Самохвалов (Олег Басилашвили) дает ему совет — поухаживать за одинокой Калугиной, чтобы получить место завотделом. Сомнительная авантюра превращается в настоящий служебный роман. В ленте много юмора, забавных и драматических ситуаций, западающий в душу саундтрек.