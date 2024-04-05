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Лучшие советские комедии: топ фильмов с отличным юмором и высоким рейтингом

Советские комедии давно вошли в культурный код россиян: без них невозможно представить длинные выходные, новогодние праздники, дачные вечера. Фильмы, которые сразу же после премьеры разошлись на цитаты, и сегодня не теряют актуальности. «Лента.ру» делится подборкой лучших советских комедий и напоминает их сюжеты.

Лучшие советские комедии: топ фильмов с отличным юмором и высоким рейтингом
© Lenta.ru

«Афоня»

  • Год выхода: 1975

Лирическая трагикомедия режиссера Георгия Данелии. В основе сюжета — история 34-летнего сантехника Афанасия Борщова (Леонид Куравлев) из советского ЖЭКа, Афони. Это простой парень родом из деревни, человек с добрым сердцем и хороший мастер, который, правда, не всегда добросовестно работает, а на досуге часто заглядывает в пивнушку в компании собутыльника Федула (Борислав Брондуков).

На танцах главный герой знакомится с тихой и скромной медсестрой Катей Снегиревой (Евгения Симонова), которая влюблена в него. Сам же Афоня очаровывается другой женщиной — Еленой Орловой (Нина Маслова). Он представляет себе семью с ней, и оказывается, что самые светлые его мечты связаны с родной деревней и домом. Женщина не отвечает взаимностью, и тогда герой фильма, разочарованный в себе, бросает жизнь в городе и возвращается к тете Фросе (Раиса Куркина) в деревню. Там его ждут тяжелые переживания.

Это комедия, полная печали — об одиночестве человека, поиске себя и надеждах на лучшую жизнь.

«Верные друзья»

Настоящая советская одиссея, снятая по одноименной книге поэта и драматурга Александра Галича. В центре сюжета — три товарища, которые смогли сохранить крепкую дружбу сквозь года.

История разворачивается в столице, где «за московской заставой Лефортово» жили Сашка Лапин (Кошачий барин), Борька Чижов (Чижик) и Васька Нестратов (Индюк). Мальчишки постепенно взрослеют, их жизнь меняется. И вот Сашка (Александр Борисов) становится профессором-животноводом, занимающимся лошадьми, Борька (Борис Чирков) — известным врачом-нейрохирургом, Васька (Василий Меркурьев) — архитектором, участвующим в возведении знаменитых московских высоток.

Уже через годы, вспомнив о юношеской клятве покорить реки, «которым ни конца, ни края нет», они решаются воплотить детскую мечту в жизнь. Герои находят деревянный плот и на этом «люксе на корме» решаются на авантюру — отправляются в плавание. Путешествуя по реке, они вспоминают юность, поют песни. Товарищи шутят друг над другом, попадают в комичные истории.

Это фильм о ценности многолетней искренней дружбы, а также о том, как неожиданно может изменить жизнь исполненная во взрослости наивная мальчишеская мечта.

«Гараж»

Действие разворачивается в конце 1970-х на заседании гаражного кооператива. Члены НИИ должны решить, кто из граждан добровольно откажется от собственного гаража: из-за строительства автомагистрали количество мест пришлось сократить.

Пайщики пытаются определить «счастливчиков». При этом спор не имеет особого смысла: собранию лишь надо согласовать список сокращаемых, сам перечень правление кооператива уже успело подготовить.

Четверо невезучих — лаборант Семен Хвостов (Андрей Мягков), техник Виталий Фетисов (Георгий Бурков), пенсионер Александр Якубов (Глеб Стриженов) и жена научного сотрудника НИИ Евгения Гуськова (Светлана Немоляева) — бунтуют и сопротивляются решению остальных пайщиков. В дело также включается младший научный сотрудник НИИ Елена Малаева (Лия Ахеджакова) — она запирает всех участников собрания в одном помещении до утра, не оставляя им шанса избежать долгого разговора.

«Гараж» — сатирическая трагикомедия с элементами детектива. Героев ленты по яркости образов можно сравнить с гоголевскими персонажами.

«Девчата»

Комедию сняли по одноименной повести прозаика Бориса Бедного. В основе сюжета — история о том, как юная Тося Кислицына (Надежда Румянцева) зимой приезжает из теплого Симферополя в леспромхоз на Урале. На новом месте она работает поварихой, селится в общежитии, заводит знакомства.

На одном из танцевальных вечеров она встречает Илью Ковригина (Николай Рыбников), передовика производства и первого красавца в леспромхозе. Он занят игрой в шашки с товарищем, и громкая музыка ему мешает. Тося хочет продолжения танцев и вступает с любителем шашек в конфликт. Выиграв партию, Илья приглашает девушку на танец, однако та демонстративно отвечает отказом. То ли от обиды, то ли из-за уязвленного самолюбия Илья держит с другом пари, что в течение недели влюбит в себя Тосю.

«Джентльмены удачи»

Комедия, снятая по сценарию Георгия Данелии и Виктории Токаревой. В ней присутствуют элементы криминального жанра: сюжет построен на поисках пропавшего золотого шлема античного полководца Александра Македонского.

Больше всего не повезло заведующему детсадом: москвич Евгений Трошкин (Евгений Леонов) оказывается невероятно похожим на бандита по кличке Доцент (также Евгений Леонов). Добросовестному советскому гражданину, любящему детей, приходится внедриться в преступную группировку под видом Доцента, чтобы выяснить, где бандиты Федор Ермаков по кличке Косой (Савелий Крамаров) и Гаврила Шереметьев (Георгий Вицин) по кличке Хмырь, оставили шлем.

Трошкин учит жаргонные слова, переодевается в тюремную одежду и вливается в компанию бандитов, подселяясь к ним камеру. Дальше героев ждет побег из тюрьмы и комичные авантюры в Москве. При этом заведующему детсадом грозит смертельная опасность, так как подельники начинают подозревать подмену, а настоящий Доцент тем временем оказывается на воле, сбежав из колонии.

«Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»

Картина снята режиссером Элемом Климовым в жанре сатирической комедии. Сценарий написан Семеном Лунгиным и Ильей Нусиновым.

В центре сюжета — мальчик Костя Иночкин (Виктор Косых). За провинность он был отчислен из пионерского лагеря, но, представив себе, как из-за такой новости расстроится его бабушка, он решает не возвращаться домой, а тайно остаться в лагере. Друзья находят способы доставлять товарищу провиант, но приближается родительский день: у обмана больше нет шансов не быть раскрытым.

Ребята тщетно пытаются сорвать праздничное мероприятие в честь визита родственников. Накануне парада-карнавала о нелегальном положении Иночкина в лагере уже знают все, кроме директора товарища Дынина (Евгений Евстигнеев), формалиста и конформиста. В итоге провинившемуся пионеру счастливым образом удается избежать наказания, а бабушка о его похождениях так и не узнает.

Из-за отличного юмора фильм давно разошелся на цитаты, сатира остается актуальной до сих пор, а детские персонажи настолько яркие, что это кино с удовольствием смотрят и современные школьники: непонимание у них вызывает разве что черно-белая картинка.

«Иван Васильевич меняет профессию»

Одна из лучших советских комедий, вышедших в начале 1970-х. Сюжет фильма основан на пьесе писателя Михаила Булгакова «Иван Васильевич». Главный герой — инженер-изобретатель Шурик (Александр Демьяненко) создает машину времени, которая переносит в советскую Москву царя Ивана Грозного (Юрий Яковлев). В то же время добропорядочный управдом Иван Бунша (также Юрий Яковлев) и вор-рецидивист Жорж Милославский (Леонид Куравлев) оказываются в XVI веке, в эпохе Ивана Грозного.

Пока машина времени остается сломанной, представители разных эпох вынуждены жить в новых для себя обстоятельствах, постоянно попадая в комичные ситуации.

Песни из ленты («Разговор со счастьем», «Звенит январская вьюга», «Маруся») стали вневременными хитами, их на караоке-вечеринках поют до сих пор.

«Кавказская пленница, или новые приключения Шурика»

Одна из самых известных советских комедий режиссера Леонида Гайдая с золотым актерским составом. Главные роли исполнили Александр Демьяненко и Наталья Варлей, а также самая знаменитая кинематографическая троица «хулиганов» — Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов.

История о путешествии студента Шурика в один из горных районов — на Кавказ. Будущий ученый ездит верхом на ослике, собирает фольклор горцев, записывает их легенды и сказки, а еще мечтает сам принять участие в древнем обряде.

Исследователь знакомится с юной «спортсменкой, отличницей, комсомолкой и просто красавицей» Ниной и очаровывается ей. При этом он не догадывается, что на девушке хочет жениться товарищ Саахов, заведующий райкомхозом (Владимир Этуш). Уже и родной дядя Нины Джабраил «продал» девушку за стадо баранов и финский холодильник, а преступная троица — Трус (Георгий Вицин), Балбес (Юрий Никулин) и Бывалый (Евгений Моргунов) — подготовила план действий, как ее похитить.

Шурику предлагают участвовать в похищении невесты. О том, что это противоправное действие и совершается без согласия девушки, а пленница — его возлюбленная Нина, Шурик понимает уже слишком поздно. Но предпринимает попытки исправить ситуацию.

«Любовь и голуби»

Романтическая трагикомедия, которая стала одной из самых популярных и любимых у российских зрителей. История сельского жителя Василия Кузякина (Александр Михайлов), работника леспромхоза, увлеченного разведением голубей. На отдыхе по одиночной путевке он встречает роковую женщину Раису Захаровну (Людмила Гурченко) и возвращается с юга не домой в деревню, а в квартиру новой возлюбленной. Но жизнь в городе разочаровывает его, он начинает тосковать по жене Наде (Нина Дорошина), троим детям и голубям.

«Мимино»

Лирическая комедия о пилоте из грузинской провинции, мечтающем о большой гражданской авиации. Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе), более известный как Мимино, многие годы летал на вертолете Ми-2, помогая жителям горных районов ГССР с почтой, доставкой еды, в том числе живых баранов и коров.

Его жизнь в Телави течет размеренно до того момента, пока он не встречает приятеля по училищу. Узнав, что тот работает в международной авиации и с красавицами-стюардессами, Мимино решается изменить свою жизнь и покорить большое небо. Он приезжает в Москву, где ему предстоит пройти курсы переквалификации пилотов.

В столице главный герой знакомится с шофером, армянином Рубиком Хачикяном (Фрунзик Мкртчян), после чего начинается череда и комичных, и драматичных событий, то приближающих Мимино к цели, то отдаляющих мечту. Попав в итоге в международную авиацию, летчик все чаще чувствует, как сильно его тянет домой — в родные горы. Кино о любви к родине и о том, как важно оставаться собой и учиться смиряться с потерями, выбирая дело по душе.

«Осенний марафон»

Талантливому переводчику и преподавателю вуза Андрею Бузыкину (Олег Басилашвили) сложно все. Из-за слабохарактерности он, выдумывая все новые оправдания своим задержкам, постоянно лжет жене Нине (Наталья Гундарева), которая давно знает о другой его женщине, и долгие годы не может определиться — вернуться к супруге или уйти к любовнице Аллочке (Марина Неелова).

Из-за мягкости и слабоволия Бузыкин не может отказать сокурснице (Галина Волчек): та постоянно просит его о помощи с текстами, при этом лезет с непрошеными советами касательно личной жизни. Без искреннего желания герой фильма бегает по утрам с датским профессором Хансеном, наигранно ему улыбаясь. Все попытки Бузыкина что-то изменить в жизни заканчиваются провалом.

Еще одна печальная комедия режиссера Георгия Данелии по сценарию Александра Володина — о кризисе среднего возраста, непонимании истинных желаний и неумении сказать «нет».

«Покровские ворота»

Лирическая комедия с ностальгическим флером — о жизни в Москве в 1950-х. Как это — заселиться в коммуналку в центре столицы и делить жизнь с соседями? Телефильм, подаривший россиянам десятки цитат-афоризмов, был поставлен по одноименной пьесе драматурга Леонида Зорина, в двух сериях.

Аспирант-историк Костик Ромин (Олег Меньшиков) приезжает в столицу, чтобы учиться в университете. Он останавливается у своей тети Алисы Витальевны (Софья Пилявская), где знакомится с соседями и оказывается втянутым в перипетии их жизни. Куплетист Велюров (Леонид Броневой) влюбляется в пловчиху Светлану (Татьяна Догилева). Переводчица Маргарита Павловна (Инна Ульянова) делит жилплощадь и со своим бывшим, литератором Львом Хоботовым (Анатолий Равикович), и будущим мужем, гравером Саввой Игнатьевичем (Виктор Борцов). Хоботов, влюбившись в медсестру Людочку (Елена Коренева), пытается освободиться из-под опеки властной экс-супруги.

Легкомысленный и веселый Костик между своими делами включается во все сюжетные линии, помогая героям в сложных ситуациях, но и не переставая подтрунивать над ними.

«Самогонщики»

Приключенческая короткометражная комедия Леонида Гайдая. В фильме снова речь идет о похождениях бандитской троицы — Труса (Георгий Вицин), Балбеса (Юрий Никулин) и Бывалого (Евгений Моргунов).

На этот раз в избушке посреди леса они делают самогон, что в СССР было запрещено законом. Без единой реплики, исключительно своим актерским талантом три комика заставляют зрителей хохотать и над процессом самогоноварения, и над дегустацией продукта, и над выходками захмелевших нарушителей. В финале их пес убегает из дома с частью самогонного аппарата и прямо с уликой сдает троицу сотруднику милиции.

«Служебный роман»

Сюжет фильма разворачивается в столичном статистическом бюро и рассказывает историю непростых отношений рядового служащего Анатолия Новосельцева (Андрей Мягков) и начальницы, директора конторы Людмилы Калугиной (Алиса Фрейндлих).

Робкий и мягкий Новосельцев один воспитывает двоих сыновей и мечтает о повышении. Его приятель Самохвалов (Олег Басилашвили) дает ему совет — поухаживать за одинокой Калугиной, чтобы получить место завотделом. Сомнительная авантюра превращается в настоящий служебный роман. В ленте много юмора, забавных и драматических ситуаций, западающий в душу саундтрек.

Фильмы и сериалы
Счастливчик
Хулиган
Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Любовь и голуби
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Служебный роман
Маруся
Иван Васильевич меняет профессию
Девчата
Джентльмены удачи
Нет
Арина Алейникова
Готлиб Ронинсон
Владимир Пицек
Валентина Воилкова
Руслан Микаберидзе
Станислав Хитров
Инна Ульянова
Александр Якубов
Татьяна Барышева
Глеб Стриженов
Лилия Гриценко
Лидия Волкова
Афанасий Борщов
Людмила Шагалова
Юрий Саранцев
Леонид Марков
Раиса Куркина
Виктор Косых
Борис Чирков
Алексей Грибов
Нина Меньшикова
Борислав Брондуков
Зоя Исаева
Арчил Гомиашвили
Юрий Чулюкин
Анастасия Вознесенская
Анатолий Адоскин
Софья Пилявская
Михаил Глузский
Николай Олялин
Нина Русланова
Наталья Селезнева
Анатолий Равикович
Василий Меркурьев
Елена Коренева
Нина Маслова
Вячеслав Невинный
Леонид Броневой
Виктор Борцов
Наталья Фатеева
Наталья Гундарева
Георгий Бурков
Алексей Покровский
Николай Парфенов
Николай Крючков
Владимир Басов
Валентина Титова
Галина Волчек
Лия Ахеджакова
Михаил Козаков
Николай Сморчков
Виталий Фетисов
Эраст Гарин
Михаил Калатозов
Вахтанг Кикабидзе
Евгений Моргунов
Роман Филиппов
Нина Дорошина
Савелий Крамаров
Георгий Вицин
Надежда Румянцева
Сергей Юрский
Николай Рыбников
Алиса Фрейндлих
Любовь Соколова
Игорь Лях
Наталья Крачковская
Татьяна Догилева
Александр Володин
Марина Неелова
Александр Македонский
Андрей Мягков
Владимир Грамматиков
Людмила Иванова
Елена Орлова
Фрунзик Мкртчян
Елена Проклова
Олег Басилашвили
Александр Борисов
Евгения Симонова
Лидия Смирнова
Александр Серый
Евгений Евстигнеев
Анатолий Папанов
Александр Демьяненко
Леонид Куравлев
Виктория Токарева
Алексей Смирнов
Владимир Этуш
Наталья Тенякова
Юрий Яковлев
Ия Саввина
Нина Гребешкова
Георгий Данелия
Светлана Дружинина
Валентин Гафт
Наталья Варлей
Нина Шацкая
Евгений Леонов
Владимир Меньшов
Людмила Гурченко
Леонид Зорин
Валентина Талызина
Сергей Филиппов
Юрий Никулин
Инна Макарова
Иван Грозный
Александр Михайлов
Ольга Богданова
Леонид Гайдай
Светлана Немоляева
Олег Меньшиков
Михаил Булгаков
Эльдар Рязанов
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