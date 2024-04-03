Компания Netflix выпустила дебютный трейлер третьего сезона романтического аниме «Достучаться до тебя». Премьера финала второго состоялась ещё в 2011 году — фанаты ждали продолжения на протяжении 13 лет. Также был опубликован постер.

Сюжет рассказывает о 15-летней девочке по имени Савако, которая внешне очень похожа на призрака Садако из хоррора «Звонок». По этой причине сверстники героини уверены, что будут прокляты от одного лишь разговора с ней. Однако отношение к Савако начинает меняться после того, как с ней начинает общаться Сёта — один из самых популярных учеников школы.

Премьера третьего сезона аниме «Достучаться до тебя» состоится в августе в стриминговом сервисе Netflix. Точная дата и число эпизодов пока не раскрываются.

Постер