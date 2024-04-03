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Дрю Годдарда рассматривали в качестве режиссёра «Человека-паука 4» — СМИ

Marvel Studios рассматривала Дрю Годдарда («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»» и «Хижина в лесу») в качестве режиссёра «Человека-паука 4». Однако теперь постановщик навряд ли сможет принять участие в производстве картины, так как работает над новым фильмом «Матрица». Об этом сообщили журналисты издания One Take News.

Дрю Годдарда рассматривали в качестве режиссера «Человека-паука 4»
© MARVEL

До этого информатор Джефф Снайдер рассказал, что снять «Человека-паука 4» предложили Джастину Лину, режиссёру нескольких частей «Форсажа» и «Стартрека: Бесконечность». Ожидается, что съёмки ленты начнутся уже осенью.

Напомним, в конце «Нет пути домой» Доктор Стрэндж с помощью заклинания стёр всем людям память, включая знание о том, что Питер Паркер — это Человек-паук. Притом последствия заклинания коснулись как самого Стрэнджа, так и Мишель Джонсон.

Четвёртая часть должна рассказать о самостоятельной жизни Питера и о проблемах, с которыми он столкнётся, будучи повзрослевшим.

Фильмы и сериалы
Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"
Форсаж
Матрица
Хижина в лесу
Стартрек: Бесконечность
Мишель Джонсон
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