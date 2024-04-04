Опубликован трейлер «Я знаю, кто тебя убил»: кого сыграли Яценко и Снигирь

3 апреля в Сети появился трейлер психологического триллера «Я знаю, кто тебя убил». О чем будет этот сериал, кого в нем сыграли Алексей Яценко и Юлия Снигирь, когда картина выйдет в прокат?

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О чем сериал «Я знаю, кто тебя убил»

Многосерийный фильм снят по роману Любови Бариновой «Ева». Ранее он назывался «Дело Германа». События триллера разворачиваются сразу в трех временных пластах: в 1970-х, начале нулевых и в 2016 году.

Отправной точкой повествования становится похищение трехлетней девочки Евы из московского цирка. Похититель не нуждается в выкупе, мотивом его преступления является жажда мести. Главный герой заставит родителей ребенка страдать так же сильно, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Семейная пара так и не узнает, кто их наказал, ведь для того, чтобы понять, за что мстит киднеппер, нужно отправиться в прошлое.

В другом «измерении» зрителя познакомят с системным администратором Германом, очень замкнутым мужчиной. Центром мира молодого человека была яркая и предприимчивая сестра Ева. Девушка заменила ему семью после того, как в детстве их оставила мать. Трагическая гибель сестры толкает Германа на хладнокровную месть.

«„Ева“ захватила буквально с первой страницы, а такое редко случается. Первые впечатления не обманули, роман не оставил равнодушным. Самым сложным было найти исполнителя главной роли», — рассказал автор сценария сериала и креативный продюсер «НМГ Студии» Денис Уточкин.

Шоураннеры серьезно заморочились с локациями съемок. Например, для сцены свидания главного героя с девушкой создали интерьер вьетнамского кафе конца 1990-х — начала 2000-х по референсу «Сайгона» на Савеловском рынке.

"Также мы долго подбирали квартиру для сцен 2003 года: нам нужен был последний этаж, чтобы окна выходили на соседний дом, откуда главный герой наблюдает за семьей похищенного им ребенка. Конечно же, в ней интерьер с характерной для того времени бежевой краской на стенах и соответствующей мебелью — ее мы уже дособирали нашей командой«‎, — поделилась художник-постановщик Ольга Соколова.

В триллере немало экстремальных сцен, часть из которых актеры выполняли без помощи каскадеров.

Кто сыграл в сериале «Я знаю, кто тебя убил»

Пресс-служба кинотеатра Wink.ru сообщила, что над созданием картины работали «НМГ Студия» совместно с «Киностудией КИТ» для линейки Wink Originals. Среди продюсеров проекта Федор Бондарчук и режиссер нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жора Крыжовников.

Каст психологического триллера по-настоящему звездный. Главную роль в фильме исполнил Алексей Яценко. По словам актера, фильм представляет собой историю мстителя и психологическую драму, показывающую, что происходит с человеком, который полностью отдается «этой страсти, и как она его сжирает».

«Большая удача, что Александр Яценко согласился сыграть Германа — этого сложного и противоречивого героя. В целом командная работа всех актеров проекта сделала историю по-настоящему захватывающей и драматичной», — отметил Уточкин.

Также в съемках фильма принял участие звезда Михаил Тройник. Образ экранного оперативника воплотил Александр Ильин — младший. Экранной сестрой Яценко стала Юлия Снигирь.

«В создании персонажа я часто иду от его внешнего облика. Какой маникюр, наряд, макияж — все работает на то, чтобы найти внутреннее. А внутреннего здесь много: эта история, на мой взгляд, о милосердии и прощении. О том, что человек сам становится заложником своей злобы и обиды», — рассказала Снигирь.

Психологический триллер можно будет смотреть в онлайн-кинотеатре Wink.ru с 1 мая. Всего выйдет восемь серий: 1 мая будут доступны первые четыре серии, остальные эпизоды появятся на платформе через неделю — 8 мая.