Кино про вампиров: топ-10 лучших фильмов

Кино о вампирах снимают уже больше века. Первая картина о коварных кровопийцах — немой экспрессионистский хоррор немецкого кинорежиссера Фридриха Вильгельма Мурнау «Носферату. Симфония ужаса» — вышла в далеком 1922 году. За те сто лет, что вампиры появляются на экранах, эти кровожадные создания успели примерить на себя разные амплуа. Зрители увидели и загадочного красавчика Эдварда из «Сумерек», и очаровательного Виаго из «Реальных упырей», и даже супергероя-вампира Морбиуса из комиксов издательства Marvel. «Лента.ру» публикует топ самых интересных фильмов о вампирах: в подборке — комедии, ужастики, артхаусное кино.

© Кадр: фильм «Мрачные тени»

«Почти стемнело»

Год выхода: 1987

Оригинальное название: Near Dark

Режиссер: Кэтрин Бигелоу

Жанр: ужасы

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 34 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 6.9

В главных ролях: Адриан Пасдар, Дженни Райт, Лэнс Хенриксен, Билл Пэкстон

Мистическая история о вампирском клане, которая успела приобрести статус культовой.

В «Почти стемнело» есть элементы вестерна, мелодрамы и настоящего хоррора — фильм держит в напряжении до самых титров. Группа вампиров разъезжает по Соединенным Штатам в автомобильном фургончике — днем они прячутся от солнечного света в придорожных мотелях, а ночью ведут охоту на людей. В одном из американских селений вампиры находят новую добычу — юношу Кайлеба (Эдриан Пасдар).

Одна из вампирш Мэй (Дженни Райт) влюбляется в Кайлеба — и вампирский клан решает обратить юношу. Чтобы завершить обряд инициации, новообращенный кровопийца должен укусить человека. Однако Кайлеб отказывается выполнять это условие, чем приводит в бешенство старейшин клана. Мэй встает на защиту возлюбленного и выступает против своей вампирской семьи.

«Интервью с вампиром»

Год выхода: 1994

Оригинальное название: Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles

Режиссер: Нил Джордан

Жанр: фэнтези, драма, ужасы

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 2 часа 3 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.0

Рейтинг IMDb: 7.5

В главных ролях: Том Круз, Брэд Питт, Стивен Ри, Антонио Бандерас, Кирстен Данст

Журналист Дэниэл Моллой наконец-то нашел идею для сенсационного материала — ему согласился рассказать свою историю настоящий вампир. Собеседника Моллоя зовут Луи (Брэд Питт) — в XVIII веке он был аристократом. Он рассказывает журналисту о своей жизни: его жена не выжила после родов, ребенка он тоже потерял. Убитый горем Луи пустился во все тяжкие в надежде отыскать свою смерть.

Однако вместо смерти он встретил вампира Лестата (Том Круз). Тот обратил Луи — и теперь мужчина обречен на жизнь кровопийцы, которая ему совсем не по душе. Впереди у героя — вечность, причем полная опасностей. Ему предстоит найти себе подобных и узнать, способен ли вампир отказаться от человеческой крови.

Картина Нила Джордана была трижды номинирована на «Оскар», а также выиграла премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов.

От заката до рассвета

Год выхода: 1996

Оригинальное название: From Dusk Till Dawn

Режиссер: Роберт Родригес

Жанр: криминальный боевик, ужасы, комедия

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 48 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.8

Рейтинг IMDb: 7.2

В главных ролях: Харви Кейтель, Джордж Клуни, Квентин Тарантино, Джульетт Льюис

Преступник Сет Гекко (Джордж Клуни) сбегает из американской тюрьмы с помощью брата Ричи (Квентин Тарантино). Братья решают отправиться в Мексику — за часть награбленного местная мафия готова пустить их на свою территорию. Чтобы дополнительно обезопасить себя, Сет и Ричи берут в заложники семью священника и пересекают границу в его фургоне.

Теперь дело за малым — переждать ночь в мексиканском придорожном стрип-баре и дождаться подельника. Планы братьев Гекко срывает непредвиденное обстоятельство — оказывается, бар принадлежит не обычным мексиканцам, а вампирам, которые питаются кровью проезжающих дальнобойщиков.

Сценарий для этого фильма написал Квентин Тарантино, который сыграл одного из братьев Гекко. Любовь режиссера к кровавым экшен-сценам проявилась в картине сполна. В 1999 году вышло продолжение ленты, «От заката до рассвета 2: Кровавые деньги Техаса», а еще через год — «От заката до рассвета 3: Дочь палача».

«Впусти меня»

Год выхода: 2008

Оригинальное название: Låt den rätte komma in

Режиссер: Томас Альфредсон

Жанр: драма, ужасы, мелодрама

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 54 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.9

Рейтинг IMDb: 7.8

В главных ролях: Коре Хедебрант, Лина Леандерссон, Пер Рагнар, Хенрик Даль

Шведская драма об одиноком мальчике, который узнает, что такое первая влюбленность. Вместе с тем это история о тяжестях жизни настоящего вампира.

События в картине разворачиваются в Швеции в 1982 году. Двенадцатилетний Оскар (Коре Хедебрант) живет в пригороде Стокгольма и страдает от одиночества: его задирают и дразнят сверстники, а мать с отцом живут отдельно. Жизнь Оскара меняется, когда он встречает Эли (Лина Леандерссон) — странную девочку, которая даже зимой ходит без верхней одежды и, по ее словам, не чувствует холода (а еще не знает, сколько ей лет и когда у нее день рождения). Но главная странность Эли не в этом — девочка питается человеческой кровью, которую добывает ее отец.

Постепенно между Эли и Оскаром возникает симпатия — юная вампирша учит мальчика противостоять обидчикам, а тот, в свою очередь, мирится с ее особенностями.

В 2010 году у фильма появился американский ремейк — «Впусти меня. Сага». В отличие от шведского оригинала, картина не снискала популярности среди зрителей (рейтинг на «Кинопоиске» — 6.6) и критиков, а также с трудом окупилась в прокате.

«Ночь страха»

Год выхода: 2011

Оригинальное название: Fright Night

Режиссер: Крэйг Гиллеспи

Жанр: триллер, ужасы, комедия

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 6.4

В главных ролях: Колин Фаррелл, Антон Ельчин, Тони Коллетт, Дэвид Теннант

Комедийный фильм ужасов, ремейк одноименного ужастика режиссера Крейга Гиллеспи, который вышел в 1985 году.

Старшеклассник Чарли Брюстер (Антон Ельчин) наконец-то стал крутым: он начал встречаться с Эми (Имоджен Путс), самой популярной девушкой школы, и пользуется популярностью у сверстников. Абсолютному счастью мешает только одно — лучший друг-ботаник Эд (Кристофер Минц-Пласс) уверен, что по соседству с Чарли поселился настоящий вампир.

Поначалу Чарли не верит в фантазии своего друга, но позже понимает, что сосед Джерри (Колин Фаррелл) — и правда кровожадный монстр. Чтобы спасти близких от вампира, старшеклассник обращается за помощью к Питеру Винсенту (Дэвид Теннант) — колдуну-шоумену из Лас-Вегаса.

«Ночь страха» — это смешной, а местами и по-настоящему пугающий фильм с очень колоритными персонажами. Интересно, что в раскадровке сцен и монтаже картины принимал участие Стивен Спилберг.

«Мрачные тени»

Год выхода: 2012

Оригинальное название: Dark Shadows

Режиссер: Тим Бертон

Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия

Возрастное ограничение: 12+

Длительность: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 6.2

В главных ролях: Джонни Депп, Мишель Пфайффер, Хелена Бонем Картер, Ева Грин

Мрачная, но смешная история о властном Барнабасе Коллинзе (Джонни Депп), который против воли становится вампиром.

Потомственный дворянин живет в шикарном поместье Коллинвуд, заводит романы с девушками и просто наслаждается жизнью. Однажды Барнабас по-настоящему влюбляется — его избранницей становится молодая Жозетта Дюпре (Белла Хиткот). Однако этот союз решительно не нравится служанке Барнабаса Анжелике (Ева Грин), которая с самого детства влюблена в дворянина. Анжелика оказывается могущественной ведьмой — с помощью магии она лишает жизни Жозетту, а самого Барнабаса превращает в вампира.

Обреченного на вечные страдания дворянина хоронят заживо — Барнабасу удается освободиться из склепа только в 1972 году. Вампир возвращается в родной Коллинвуд, который успел обветшать за двести лет заточения владельца. Барнабасу придется привыкнуть к новой жизни и познакомиться со своими потомками — у каждого из них полно скелетов в шкафу.

«Девушка возвращается одна ночью домой»

Год выхода: 2014

Оригинальное название: A Girl Walks Home Alone at Night

Режиссер: Ана Лили Амирпур

Жанр: мелодрама, драма, ужасы

Возрастное ограничение: 16+

Длительность: 1 час 41 минута

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.4

Рейтинг IMDb: 6.9

В главных ролях: Шейла Ванд, Араш Маранди, Маршалл Манеш, Можан Марно

Черно-белый фильм ужасов, снятый на языке фарси. Странная и пугающая история об одинокой девушке-вампире, блуждающей по улицам пустынного иранского города.

Молодой Араш (Араш Маранди) живет в Бэд-Сити, полном грязи, наркотиков и жестоких людей. Он вынужден заботиться об отце, который страдает от героиновой зависимости. Семье угрожает местный сутенер и наркодилер Саид (Доминик Рэйнс) — отец Араша задолжал тому приличную сумму денег. Однажды Саид встречает на ночной улице девушку в черной чадре (Шейла Ванд) и приглашает ее к себе домой. Он не подозревает, что загадочная незнакомка гораздо опасней, чем кажется на первый взгляд. Вскоре с вампиршей в черном познакомится и сам Араш.

«Дракула»

Год выхода: 2014

Оригинальное название: Dracula Untold

Режиссер: Гари Шор

Жанр: фэнтези, ужасы, боевик, драма

Возрастное ограничение: 12+

Длительность: 1 час 40 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.6

Рейтинг IMDb: 6.2

В главных ролях: Люк Эванс, Сара Гадон, Доминик Купер, Арт Паркинсон

Свежий взгляд на историю жизни самого популярного вампира в истории — графа Дракулы.

События фильма разворачиваются во времена расцвета Османской империи. Молодой Влад Цепеш (Люк Эванс) — князь древнего государства Валахия. Он смелый воин и справедливый правитель, который преданно служит своему народу. Однако это не помогает Владу защитить Валахию от турецких захватчиков, и он решается на отчаянный шаг.

Князь обращается за помощью к могущественному вампиру — древнему существу, которое способно наделить его практически безграничной мощью. В обмен на это Влад должен выполнить всего одно условие — три дня усмирять жажду крови. Влад соглашается на эту сделку, чтобы защитить свои земли от врагов, но цена нечеловеческой силы оказывается слишком велика.

Какие еще фильмы про графа Дракулу посмотреть

Тем, кому интересна личность графа Дракулы, стоит посмотреть готический хоррор режиссера Френсиса Форда Кополлы, снятый по одноименному роману Брэма Стокера — оскароносный фильм «Дракула» 1992 года. Главные роли в картине исполнили Гари Олдман, Вайнона Райдер, Энтони Хопкинс и Киану Ривз.

«Реальные упыри»

Год выхода: 2014

Оригинальное название: What We Do in the Shadows

Режиссер: Тайка Вайтити, Джемейн Клемент

Жанр: комедия, мокьюментари

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7.5

Рейтинг IMDb: 7.6

В главных ролях: Джемейн Клемент, Тайка Вайтити, Джонатан Бруг, Кори Гонсалес-Макуэр, Стью Рутерфорд

Гомерически смешная история от Тайки Вайтити, режиссера оскароносного «Кролика Джоджо» и двух последних частей «Тора».

Фильм с юмором рассказывает о вампирских стереотипах — ими на камеру делятся сами вампиры, живущие в новозеландском городе Веллингтон. В центре «документалки» — четыре вампира, живущие под одной крышей: наивный романтик Виаго (Тайка Вайтити), молодой (ему всего 183 года) Дикон (Джонатан Бруг), суровый Владислав (Джемейн Клемент) и 8000-летний Петер (Бен Френшам). За время, проведенное вместе, очаровательные монстры стали настоящей семьей — они ссорятся о том, кто будет мыть окровавленную посуду, решают, в какой ночной клуб отправиться на охоту, и, конечно, защищают друг друга от губительных лучей солнца.

Постепенно в истории появляются и другие герои — новообращенный вампир Ник (Кори Гонсалес-Макуэр), оборотни, ведьмы и даже обычный человек по имени Стью (Стью Рутерфорд). У каждого из них — своя история, особое чувство юмора и свой взгляд на современный мир.

«Реальные упыри» — очень добрая и смешная история о рутинной жизни нечисти. Оказывается, что главный страх упырей — это не осиновые колья: непонятный компьютер пугает их гораздо сильней.

«Дневная смена»

Год выхода: 2022

Оригинальное название: Day Shift

Режиссер: Дж. Дж. Перри

Жанр: комедия, боевик, ужасы

Возрастное ограничение: 18+

Длительность: 1 час 53 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 6.3

Рейтинг IMDb: 6.1

В главных ролях: Джейми Фокс, Дэйв Франко, Наташа Лю Бордиццо, Миган Гуд

Этот комедийный боевик с Джейми Фоксом («Джанго освобожденный») в главной роли — дебютная работа Джей Джея Перри, снятая специально для стриминга Netflix.

Бад Яблонски (Джейми Фокс) — любящий отец 10-летней дочки, он работает чистильщиком бассейнов. Но на самом деле Бад занят куда более опасной работой — ночами он охотится на вампиров и выдирает у них клыки, чтобы потом их выгодно продать. В один момент Бад узнает, что его бывшей жене срочно нужна крупная сумма денег, и если она ее не раздобудет, то увезет их общую дочь в другой город. Чистильщик бассейнов не может быстро достать большие деньги, а вот охотник на вампиров — может.

Чтобы помочь семье, Бад вынужден вернуться в профсоюз истребителей вампиров, откуда его выгнали за постоянные нарушения кодекса. Этому совершенно не рад его новый коллега, бюрократ Сет (Дейв Франко). Однако вскоре напарникам приходится забыть про разногласия — они перешли дорогу вампирским авторитетам и из охотников превратились в мишень.

«Дневная смена» — необычный бадди-муви, который по атмосфере чем-то напоминает «Людей в черном». А еще одну из ключевых ролей в картине играет рэпер Снуп Догг.

Какие еще фильмы о вампирах стоит посмотреть