Режиссер «Круэллы» Крэйг Гиллеспи ведет переговоры о «Супергерл»

DC Studios хочет получить в свое распоряжение Крэйга Гиллеспи, чтобы он возглавил съемочный процесс фильма «Супергерл».

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По данным Deadline, переговоры еще ведутся. Но скорее всего они успешно завершатся. В этом случае режиссер «Круэллы» и «Тони против всех» в четвертом квартале этого года должен будет начать непосредственно руководить съемками.

Производство «Супергерл» развернется сразу после завершении продакшна сольника ее кузена — Супермена. Этим сейчас занят глава DC Studios Джеймс Ганн.

«Супермен» выйдет 11 июля 2025 года, а «Супергерл» позже, точная дата пока не называлась.

Главную роль исполнит звезда «Дома Дракона» Милли Олкок.