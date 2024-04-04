Каким получился сериал «Точка ноль» об эпидемии вируса в алтайской деревне

На «Иви» — созданный при поддержке Института развития интернета сериал «Точка ноль» о вирусологе из Москвы, которая обнаруживает в алтайской деревне смертельно опасное инфекционное заболевание. «Лента.ру» рассказывает, как шоу осмысляет совсем недавнюю борьбу российских властей c антипрививочниками и чем напоминает культовый фильм Стивена Содерберга «Заражение».

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Дата выхода: 4 апреля

Страна: Россия

Продолжительность: 10 серий по 45 мин.

Режиссер: Сергей Пикалов В ролях: Марина Александрова, Сергей Марин, Наталья Рогожкина, Мария Рыщенкова, Евгений Мундум, Константин Белошапка, Вероника Ряполова

Столичная вирусолог Анна Маркова (Марина Александрова), пытаясь сбежать от травматичного прошлого, переезжает работать в научно-исследовательский центр в Новосибирске. Там она получает задание отправиться в Алтайский край в небольшую деревню Кедровка, где у местной девочки зафиксирована таинственная инфекционная болезнь.

Местные к приезжей относятся либо с настороженностью, либо с откровенной агрессией — могут и ружьем начать размахивать. Как назло, на ближайшей вышке связи произошла авария — вызвать подмогу не получится. Анне, которая тут же определяет высокую опасность неизвестного вируса, возникшего, предположительно, из-за незаконной свалки крупного мясокомбината, предстоит самостоятельно организовать в деревне карантин, убедив местных довериться ей.

Хоть деревенские уже не понаслышке знакомы с пандемией коронавируса, перспектива новой биологической опасности большинство из них совсем не пугает. Анне приходится всеми силами принуждать жителей Кедровки к кооперации и совершенно кустарными способами организовывать карантин.

«Знаешь первое правило карантина? Ты всем рассказываешь о карантине», — объясняет она местной девочке, вызвавшейся помочь.Кажется, основной конфликт «Точки ноль» лежит даже не в противостоянии Марковой с местными жителями

Порой создается впечатление, что это борьба «просвещенности» и «невежества», воспетая еще братьями Стругацкими в повести «Трудно быть богом», где на одной стороне выступает московская ученая, на другой — игнорирующие ее предупреждения местные, которые лечатся «Звездочкой», протестуют против масочного режима и слушают шаманские советы по здоровью. Впрочем, у этого конфликта будто бы есть и другие, куда более любопытные зачатки сюжета о столкновении крупной госструктуры с анархически настроенным населением. Получит ли развитие именно эта сюжетная зарисовка, по первым эпизодам предсказать трудно.

Однако то, что в основу сюжета легла реальная история пандемии коронавируса в России, неблагодарной работы вирусологов и протестов против антиковидных мер и ограничений — QR-кодов, вакцинации, локдаунов — становится очевидно уже в первых сериях. Причем связь «Точки ноль» с настоящей чумой XXI века куда нагляднее, чем, к примеру, в фантастических «Выживших».

Сериал «Иви» идет скорее по пути сурового реализма, хорошо продемонстрированного еще «Заражением» Стивена Содерберга, которое рассказывало о противостоянии неизвестному смертельному вирусу, обрушившемуся на человечество. Подтверждением служит и тот факт, что еще на стадии разработки идеи и работы над сценарием к «Точке ноль» были привлечены вирусологи-консультанты.

Впрочем, кроется в сюжете «Точки ноль» и глубокая личная трагедия главной героини

Что в Новосибирск, что в алтайскую деревню Анна едет не из чувства долга, но из-за некой травмы в прошлом. Подробности этой трагедии в первых эпизодах тоже остаются не до конца оформленными, однако для режиссера проекта Сергея Пикалова именно она оказалась самой важной составляющей всего шоу.

Для меня эта история про то, как человеку дается шанс на новую жизнь. Ты можешь ошибиться, сделать что-то не так, пойти не в ту сторону, но судьба всегда может подарить тебе второй шанс на то, чтобы все исправить. Воспользуешься ты им или нет — зависит только от тебя. Про это наша история Сергей Пикалов режиссер

Пикалов начинал путь кинорежиссера с работы над эпизодами «Не родись красивой» для телеканала СТС в середине 2000-х. Также среди его проектов есть «Мымра» с Владимиром Вдовиченковым — вариация на тему «Служебного романа», второй сезон боевика «В клетке» с Павлом Прилучным и историческая мелодрама «Мятеж» о заложнице ЧК, которая растапливает сердце суровому следователю. Помимо этого, в фильмографии режиссера — снятая в Азербайджане драма о старости «Последний», в 2014 году попавшая в короткометражный конкурс Каннского кинофестиваля.

Завязка «Точки ноль», занимающая по времени как минимум два первых эпизода, явно оставляет шоураннерам огромное пространство для маневра: сложно предсказать, чему конкретно посвящен этот сериал, как будут развиваться дальнейшие события, что именно терзает главную героиню в исполнении Марины Александровой и почему уже знакомые с пандемией коронавируса жители Кедровки столь враждебно относятся к медикам и вирусологам.

Но и помимо этого в «Точке ноль» есть на что посмотреть

В первую очередь — на захватывающие виды башкирских (их в шоу выдают за алтайские) степей и лесов. Съемки проходили, помимо Москвы и Подмосковья, в Белорецком районе Башкортостана, в селах Отнурок и Ишля, где съемочной группе приходилось каждую смену запускать в небо сигнальные ракеты, отпугивая хищников.

В конце концов, природа здесь, как и в любом кинопроекте про невидимые вирусы и бактерии, выступает отдельным персонажем — смертоносным, беспощадным, вечным: существовала она задолго до появления человека, и, породив когда-нибудь очередной смертоносный вирус, останется существовать долгое время после нашего исчезновения с лица Земли. Таким тезисом, по крайней мере, руководствуется и главная героиня сериала, утверждающая, что «любая помощь в масштабах науки или вселенной — это вообще полная ерунда». Сумеет ли что-то изменить ее убеждение?

Сериал «Точка ноль» можно посмотреть в российском онлайн-кинотеатре «Иви» с 4 апреля