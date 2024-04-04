Фестиваль российского кино на Кубе открылся показом первого снятого в космосе фильма
Более 500 зрителей собрало открытие Фестиваля российского кино на Кубе, которое прошло в среду вечером в одном из кинотеатров центрального района Гаваны Ведадо, передает корреспондент ТАСС. Первым показанным на смотре фильмом стала картина "Вызов" (2023).
На открытие фестиваля, который пройдет с 3 по 7 апреля, собрались жители столицы, соотечественники, студенты-русисты. Делегация российских кинематографистов, прилетевшая на Кубу, в ходе запланированных мероприятий познакомит зрителей с историей создания фильмов, расскажет об основных тенденциях и темах современного российского кино.
"Был очень теплый прием, мы надеемся на полные залы. Мы сделали уникальную подборку фильмов разных жанров и надеемся, что зрители разных возрастов посетят наши показы", - заявила ТАСС генеральный директор Роскино Эльза Антонова.
Программа бесплатных показов в кинотеатрах Гаваны включает российские хиты последних лет. Это военно-историческая драма "Воздух" (2023), первая снятая в космосе картина "Вызов" (2023), сказка "По щучьему велению" (2023), семейная комедия "Чебурашка" (2023), спортивная драма "Чемпион мира" (2021), мелодрама "Я делаю шаг" (2023) и фильм-катастрофа "Снегирь" (2023). Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами.
Приехавшая на Кубу делегация кинематографистов планирует не только представить новинки российского кино, но и провести переговоры с кубинскими коллегами о совместных проектах.
"Есть предварительные договоренности, и очень приятно, что кубинские коллеги так быстро отреагировали на наши желания сделать совместную историю: это будет авантюрная комедия. Мы уже сегодня начали обсуждать дальнейшие шаги, для того чтобы как можно скорее фильм увидели в обеих странах", - рассказала ТАСС режиссер Ольга Акатьева."Несколько лет российского кино не было на Кубе, и вот мы вернулись с новыми фильмами. Мне показалось, что кубинские зрители разных возрастов, что особенно приятно, с большим интересом изучали программу фестиваля, задавали вопросы до начала церемонии открытия. Поэтому мы с оптимизмом смотрим в будущее", - добавила Акатьева.