Фестиваль российского кино на Кубе открылся показом первого снятого в космосе фильма

Более 500 зрителей собрало открытие Фестиваля российского кино на Кубе, которое прошло в среду вечером в одном из кинотеатров центрального района Гаваны Ведадо, передает корреспондент ТАСС. Первым показанным на смотре фильмом стала картина "Вызов" (2023).

На открытие фестиваля, который пройдет с 3 по 7 апреля, собрались жители столицы, соотечественники, студенты-русисты. Делегация российских кинематографистов, прилетевшая на Кубу, в ходе запланированных мероприятий познакомит зрителей с историей создания фильмов, расскажет об основных тенденциях и темах современного российского кино.

"Был очень теплый прием, мы надеемся на полные залы. Мы сделали уникальную подборку фильмов разных жанров и надеемся, что зрители разных возрастов посетят наши показы", - заявила ТАСС генеральный директор Роскино Эльза Антонова.

Программа бесплатных показов в кинотеатрах Гаваны включает российские хиты последних лет. Это военно-историческая драма "Воздух" (2023), первая снятая в космосе картина "Вызов" (2023), сказка "По щучьему велению" (2023), семейная комедия "Чебурашка" (2023), спортивная драма "Чемпион мира" (2021), мелодрама "Я делаю шаг" (2023) и фильм-катастрофа "Снегирь" (2023). Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами.

Приехавшая на Кубу делегация кинематографистов планирует не только представить новинки российского кино, но и провести переговоры с кубинскими коллегами о совместных проектах.