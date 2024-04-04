Премьера фильма «9 секунд» о подвиге героя России Алдара Цыденжапова состоится в сентябре

Фильм о подвиге 19-летнего матроса тихоокеанского флота Алдара Цыденжапова выйдет в прокат 26 сентября. Предпремьерные показы проведут в посёлке Агинском, в Чите и во Владивостоке.

© Кадр из фильма «9 секунд»

Первый съемочный блок фильма проходил Забайкальском крае. Через детские и юношеские воспоминания Алдара Цыденжапова создатели рассказали о традициях народа Забайкалья, о его родных и близких, а также окружении и культуре. Съемки проходили в доме деда Алдара, где будущий герой России жил последние два года.

Одну из ролей в фильме сыграл народный артист России Дмитрий Певцов. По словам актёра, он не смог пройти мимо этой истории, несмотря на то, что не снимался в кино с 2017 года.

«Я давно не снимался в кино, но эта история не оставила меня равнодушным. Я горячо приветствую и поддерживаю такие проекты, мне захотелось внести в него посильный вклад. Я надеюсь, что фильм увидят как можно больше зрителей, особенно молодых», – отметил Дмитрий Певцов.

Затем съёмки проходили во Владивостоке. Часть работы прошла на том самом эскадренном миноносце «Быстром», где служил Алдар, и на военно-морской базе. Для съёмок фрагмента с пожаром на эсминце создатели построили часть корабля – машинное отделение – в павильоне.

Дата премьеры выбрана не случайно, поскольку именно в конце сентября 2010 года Алдар Цыденжапов предотвратил крупную аварию на эсминце «Быстрый» и спас от гибели 348 человек.

Напомним, Алдар Цыденжапов стал первым моряком-надводником Тихоокеанского флота, удостоившимся звания Героя России посмертно, со времён Великой Отечественной войны. Два года назад впервые в истории российского флота именем моряка назвали один из самых современных кораблей ВМФ.