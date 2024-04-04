Появился новый кадр и более расширенное описание сюжета «Моаны 2»

Disney на официальном сайте показала новый кадр из второй части «Моаны». На нём можно увидеть повзрослевшую главную героиню, которую в сиквеле вновь озвучит Аулия Кравальо.

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Героиня держит в руках весло с изображением волшебного крюка и сердца полубога Мауи. Его, кстати, вновь озвучит Дуэйн Джонсон.

Также на сайте появился чуть более расширенный синопсис картины, который рассказывает о том, что ждать зрителям в мультфильме.

В совершенно новом эпическом анимационном мюзикле «Моана 2» спустя три года после своего первого путешествия Моана отправляется в путешествие в поисках людей за пределами берегов Мотунуи. Вместе с Мауи и совершенно новой командой невероятных мореплавателей Моана должна отправиться в далёкие моря Океании, в опасные, давно затерянные воды ради приключения, не похожего ни на что, с чем она когда-либо сталкивалась.

«Моана 2» выйдет 27 ноября этого года. Через восемь лет после премьеры первой части.