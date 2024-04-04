Сергей Мокрицкий завершил в Аргентине съемки сериала "Эль Русо"

Съемки российского детективно-драматического сериала "Эль Русо" режиссера Сергея Мокрицкого, известного по фильмам "Битва за Севастополь" и "Первый Оскар", завершились в городе Тигре, пригороде Буэнос-Айреса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Новые люди".

"Эль Русо" - первый и единственный проект, снятый в формате ко-продукции интернациональной командой российских и аргентинских кинематографистов. На протяжении двух с половиной месяцев, а именно столько длились съемки, кинокомпании "Новые люди" (Россия) и Tieless Media (Аргентина) плотно работали вместе. Кресло режиссера "Эль Русо" занял Сергей Мокрицкий, известный зрителям по фильмам "Первый Оскар", "Битва за Севастополь", "Черновик" и другим успешным картинам", - рассказали в пресс-службе.

Новый сериал расскажет о жизни русских старообрядцев в эмиграции, действие разворачивается в Аргентине, где живут выходцы из России. В центре событий - полуостров в стороне от Буэнос-Айреса, где живет уже не первое поколение русских староверов, сохраняя язык, веру и уклад.

Главную роль в сериале исполнила Светлана Иванова, также в проекте снялись Семен Серзин, Борис Каморзин, Максим Севриновский и другие артисты, в том числе из Аргентины. Оператором-постановщиком сериала выступил Юрий Никогосов, художником-постановщиком - Любовь Иванова, режиссером монтажа - Анна Крутий. Сценаристами проекта выступили Ольга Собенина, Елена Дидевич, Сергей Мокрицкий. Генеральный продюсер - Наталья Мокрицкая.

Сериал создан при поддержке Института развития интернета и онлайн-кинотеатра Premier. Дата премьеры пока не называется.