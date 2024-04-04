Disney показала первый кадр из приквела «Короля Льва» про Муфасу

Ещё в сентябре 2023 года Disney во время мероприятия D23 анонсировала приквел «Короля Льва», сюжет которого посвящён Муфасе — отцу Симбы. А прошедшей ночью компания показала первый кадр из ленты, на котором можно увидеть, судя по всему, маленького Муфасу.

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Как и ремейк оригинального мультфильма, историю отца Симбы сделают с помощью компьютерной графики. СМИ отметили, что по кадру можно понять, что у Муфасы в жизни нет сильного наставника, который бы помог ему адаптироваться.

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Режиссирует фильм Барри Дженкинс. Повествование в ленте будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать.

Премьера фильма «Муфаса: Король Лев» намечена на 2024 год.