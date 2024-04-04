Появились фото со съемок новой экранизации "Вам и не снилось..."

Киностудия имени Горького показала в своем Telegram-канале кадры со съемок новой экранизации повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось..."

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При этом отмечено, что премьера проекта состоится уже 6 апреля.

"Только в один день - в эту субботу, 6 апреля, зрители в разных регионах России смогут одними из первых посмотреть новую кинокартину Киностудии Горького "Вера" с Викторией Толстогановой в главной роли", - сказано в сообщении.

Расписание спецпоказов - на сайте. Широкий прокат проекта запланирован на вторую половину 2024 года.