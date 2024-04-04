Появились фото со съемок новой экранизации "Вам и не снилось..."
Киностудия имени Горького показала в своем Telegram-канале кадры со съемок новой экранизации повести Галины Щербаковой "Вам и не снилось..."
При этом отмечено, что премьера проекта состоится уже 6 апреля.
"Только в один день - в эту субботу, 6 апреля, зрители в разных регионах России смогут одними из первых посмотреть новую кинокартину Киностудии Горького "Вера" с Викторией Толстогановой в главной роли", - сказано в сообщении.
Расписание спецпоказов - на сайте. Широкий прокат проекта запланирован на вторую половину 2024 года.
"Вера живет исключительно проблемами своей семьи: вечно болеющего мужа Кости и пятнадцатилетнего сына Ромки. Вообще-то Веру всё устраивает, пока на горизонте вдруг не появляется первая любовь ее супруга - красавица Людмила с дочерью Юлей. В последней ничего особенного нет, но, как назло, именно этой девочкой увлекается Ромка. Теперь она всерьез думает о разводе и размене квартиры, пытается вынудить сына отдалиться от Юльки", - это официальный синопсис картины.