В Okko стартовало продолжение «Чикатило» Сарика Андреасяна

В онлайн-кинотеатре Okko стартовал сериал "Тень Чикатило" (18+) с Фёдором Лавровым в главной роли.

© Российская Газета

В нём, напомним, создатель проекта Сарик Андреасян решил связать истории Андрея Чикатило, о чьих зверствах он рассказывал ранее, и Михаила Попкова - так называемого "ангарского маньяка". По сюжету убийства в Сибири начинают расследовать знакомые по "Чикатило" сотрудники милиции.

Маньяка в сериале зовут иначе - Дмитрий Попцов, и вообще домысла будет, очевидно, гораздо больше.

Лавров сыграет Попкова-Попцова, также в сериале вновь появится Дмитрий Нагиев в роли Чикатило.

Также в ролях: Дмитрий Власкин, Николай Козак, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков, Евгений Шириков, Мария Ахметзянова, Георгий Мартиросян, Анна Бегунова и другие.

Предыдущий трейлер - здесь.