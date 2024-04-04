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Каратель, Сорвиголова и Карен Пейдж — на фото со съёмок «Сорвиголовы: Рождённый заново»

Актёр Джон Бернтал опубликовал в соцсетях фотографию со съёмок сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». На фото, помимо Бернтала, можно увидеть Чарли Кокса и Дебору Энн Уолл.

Каратель, Сорвиголова и Карен Пейдж — на фото со съемок «Сорвиголовы: Рожденный заново»
© Чемпионат.com

Бернтал в шоу сыграл Карателя, Кокс — Сорвиголову, а Энн Уолл вернулась к образу Карен Пейдж, впервые появившейся ещё в «Сорвиголове» от Netflix.

Ещё в шоу сыграют Винсент Д’Онофрио, Элден Хенсон, Уилсон Бетел, Кларк Джонсон и другие.

Первый сезон «Рождённого заново» будет состоять из 13 эпизодов. Сериал станет частью пятой фазы КВМ. Marvel Studios уже планирует производство второго сезона.

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