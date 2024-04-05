Милонов жестко раскритиковал продолжение фильма «Джокер»

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в своем Telegram-канале назвал продолжение американского фильма «Джокер» отстоем и «третьесортным калом». По его словам, в России много хороших картин, а на Западе кино стало похоже на политическую пропаганду. Парламентарий подчеркнул, российским зрителям не стоит смотреть однотипные «Трансформеры» и «марвеловские» фильмы.

Несколько лет назад первого «Джокера» подумывали запретить в России. И сейчас встречаются аналогичные предложения по поводу сиквела. Но я считаю, что в запрете нет необходимости. Это третьесортный кал, и нам не нужно на нем воспитываться, — отметил депутат.

Ранее сообщалось, что дебютный трейлер сиквела «Джокер. Безумие на двоих» покажут 10 апреля. Известно, что продолжение нашумевшей картины, режиссером которой является все тот же Тодд Филлипс, выйдет на экраны 4 октября 2024 года.

Сюжет мюзикла будет разворачиваться в лечебнице «Аркхем» и расскажет о романе Джокера (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага). Также в сиквеле появятся Зази Битц, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд. До этого журналист Дэниел Рихтман заявил, что этим летом стартуют съемки седьмой части франшизы «Крик». В картине примут участие несколько актеров из прошлых фильмов. Это Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс и Патрик Дэмпси.