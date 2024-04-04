Самыми кассовыми российскими фильмами оказались комедии и сказки. Статистику российского проката за последние 20 лет опубликовал »Тинькофф Журнал».

Среди фильмов российского производства, которые в официальном прокате получили больше 5 миллионов долларов, оказалось 50% комедий или сказок. 30% таких кинохитов, подсчитали в издании, выходят в Новый год, еще 15% были приурочены к весенним праздникам и памятным датам: 14 Февраля, 23 Февраля, 8 Марта, День космонавтики.

В топ-10 самых кассовых российских фильмов за последние 20 лет вошли, согласно этим данным, «Чебурашка», «Холоп», «Движение вверх», «Сталинград», «Ирония судьбы. Продолжение», «Холоп 2», «Елки 3», «Т-34», «Вий 3D», «Адмиралъ».

В майские праздники и летом фильмов с большими сборами практически нет, а мелодрамы и боевики не попадают в перечень самых кассовых фильмов с 2008го и 2014 года соответственно, обнаружило издание.

Накануне Иван-Царевич и Илья Муромец оказались любимыми героями сказок у россиян.