Появились четыре отрывка из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Издание IGN опубликовало сразу четыре небольших отрывка из фильма «Министерство неджентльменских дел». В небольших эпизодах можно оценить стильные сцены с Генри Кавиллом, Эйсой Гонсалес и другими артистами. Премьера ленты в России состоится 25 апреля — спустя неделю после выхода по всему миру.

© Кадр из фильма

Действие «Министерства неджентльменских дел» развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Отрывок с Генри Кавиллом и Аланом Ритчсоном

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Отрывки с эпичной стрельбой и напряжёнными моментами с Эйсой Гонсалес

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Lionsgate.