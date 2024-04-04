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Фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не выйдет в кинотеатрах России — СМИ

25 апреля в кинотеатрах России должна была состояться премьера шпионского блокбастера «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи. Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», Министерство культуры РФ не выдало ленте прокатное удостоверение на анонсированную дату.

СМИ: фильм «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи не выйдет в кинотеатрах России
© Чемпионат.com

Это значит, что лента официально не выйдет в кинотеатрах страны. Теперь планируется, что релиз фильма состоится сразу в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 10 мая — спустя три недели после мировой премьеры.

Действие фильма развернётся в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в фильме исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»). Съёмки ленты проходили весной 2023 года в Турции.

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