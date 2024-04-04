Фильм «Джокер: Безумие на двоих» получил рейтинг R

«Джокер: Безумие на двоих» получил рейтинг R от американской Ассоциации кинофильмов (MPA). А это значит, родителям настоятельно рекомендуется хорошенько подумать перед тем, как позволять не достигшим 17-летнего возраста детям смотреть киноленту.

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Мюзикл, продолжение «Джокера» (2019), с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях, промаркирован таким образом с учётом содержащихся в нем «сцен грубого насилия, нецензурной лексики и обнажённой натуры», - говорится в бюллетене MPA. Отметка R, полученная второй картиной об эскападах уличного клоуна Артура Флека, вполне укладывается в сюжетную линию оригинального фильма - «Джокер» имел аналогичный рейтинг.

Как первую киноленту, так и вторую снял режиссёр Тодд Филлипс. Феникс воспроизвёл на экране роль Флека или Джокера, а Гага изобразила его романтический интерес и боевую подругу Харли Квинн. Помимо Феникса и Гаги на экране появятся Зази Битц, Кэтрин Кинер и Брендан Глисон.

Несмотря на то, что детали сюжета «Безумия на двоих» держатся в секрете, в марте Variety сообщил, что в фильме будет не меньше 15-и различных интерпретаций хорошо известных песен. Одна из них – композиция «That’s Entertainment» из мюзикла 1953-го года «Театральный фургон», исполненная Джуди Гарланд. К тому же, в картине должна прозвучать пара оригинальных треков.

После получения «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале в 2019-м году, первый «Джокер» собрал в прокате более $1 миллиарда и заработал 11 номинаций на премию «Оскар». Феникс получил награду в номинации «Лучший актёр».

Со своей стороны, Гага успешно интегрировалась с поп-сцены в Голливуд, сыграв в отмеченных критиками фильмах «Звезда родилась» (2018) и «Дом Гуччи» (2021). За первую картину она была номинирована на «Оскар» как «Лучшая актриса». А в итоге, получила престижную награду за «Лучшую песню» - трек «Shallow».