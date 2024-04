Появился трейлер фильма для фанатов Тарантино «Последняя остановка в округе Юма»

Опубликован трейлер художественного фильма "Последняя остановка в округе Юма" (The Last Stop in Yuma County, 18+).

Это - дебютная полнометражка калифорнийского многостаночника Фрэнсиса Галлуппи, ранее снявшего вереницу жанровых коротких метров.

Галлуппи - режиссер, сценарист, продюсер, композитор, оператор (т.д.) и большой энтузиаст эстетики, постулируемой Тарантино - земные поклоны в каждом кадре. Красиво.

"Остановка" - по всем признакам сытный (оценки с премьеры самые позитивные) криминальный триллер с выкрутасом. Дело происходит в 1980-х в Аризоне. Главный герой - коммивояжер, которому не повезло.

В ролях - Джим Каммингс, Джоселин Донахью, Ричард Брэйк, Николас Логан, Фэйзон Лав, Майкл Эбботт-мл., Джин Джонс, Робин Бартлетт, Сьерра Маккормик и Коннор Паоло.

Фестивальная премьера прошла осенью прошлого года, релиз - 10 мая.