У продолжения успешного мультфильма "Финник" появились постер и дата премьеры

23 октября 2025 года в российский прокат выйдет мультфильм "Финник 2" - продолжение популярного "Финника" 2022 года от создателей "Смешариков".

© Кадр из мультфильма "Финник"

Анонсируется, что во второй части легкая и беззаботная жизнь своенравного домового Финника поменяется на 180 градусов, когда тот случайно пробудит "древнюю магию волшебного посоха". В результате этого он потеряет способность быть невидимым. И домовые во всем мире с тех пор под угрозой.

Первая лента несколько недель лидировала в прокате и была отмечена наградами.

Ранее также анонсировался мультсериал по миру Финника.

У нового проекта тем временем уже появился постер.