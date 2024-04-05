Эксперт: отказ в прокате фильма Гая Ричи негативно скажется на зрителях

Решение Минкультуры не выдавать прокатное удостоверение картине Гая Ричи «Министерство неджентльменских дел» из-за фильма «Блиндаж» ударит и по российскому фильму, и по кинотеатрам, и по зрителям, объяснил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

© Кадр из фильма «Министерство неджентльменских дел»

Новый фильм Гая Ричи должен был выйти на российские экраны 25 апреля. Однако Минкультуры отказало кинокомпании «Вольга» в прокатном удостоверении для картины, ссылаясь на то, что в эту же дату заявлены другие фильмы - российские. В их числе фильм «Блиндаж», приуроченный, в том числе, к 9 мая.

«Это неправильная политика, особенно на фоне вопиющего контентного голода. Объяснения по поводу другой картины подобного жанра выглядят достаточно странно, потому что каждую неделю могут выходить две комедии или два детектива. Подогнать формальное объяснение под ответ, конечно, можно, но от этого страдают кинотеатры и зрители, которым теперь придется искать эту картину на пиратских сайтах. Очень печальная история. Эти фильмы могли друг другу помочь, потому что зрители, пришедшие на Гая Ричи и увидевшие рекламу "Блиндажа", вполне вероятно захотели бы посмотреть и эту картину. Конверсия двух крупных фильмов, работающих одновременно или с гэпом в неделю, уже неоднократно доказывала свою эффективность. Это в целом поднимает уровень кинохождения, ну а сейчас люди поедут на дачи жарить шашлыки и сажать картошку», - посетовал Исаев.

© Кадр из фильма «Блиндаж»

При этом он отметил, что эти две картины отличаются стилистически.

«Картина "Блиндаж" Марка Горобца серьезная по жанровой и стилистической направленности. Она является определенным повторением тех же сюжетных поворотов, которые мы видели в картине "Мы из будущего", это перемещение героев современности в гущу боев во времена Великой отечественной войны. А у Гая Ричи это достаточно юморная и веселая история на тему событий ВОВ и борьбы британских спецподразделений с нацистами. Эта картина совершенно другой тональности, пусть и о событиях того же времени. Оба фильма совершенно спокойно собрали бы в прокате. Плюс рассматривался вариант выхода фильма Гая Ричи 1 мая, но почему-то и это не случилось», - заключил собеседник НСН.

Кинокритик Давид Шнейдеров на фоне «отмены Ричи» в беседе с «Радиоточкой НСН» назвал политику Минкультуры «крайне неграмотной», напомнив в этой связи высказывание Иосифа Сталина: «Был бы человек, а статья найдется».

По данным СМИ, фильм «Министерство неджентльменских дел» создавался при поддержке «Плюс Студии», продюсерского центра компании «Яндекс». Дистрибьютором фильма в России и СНГ стал «Кинопоиск», указывает Forbes. В «Кинопоиске» сообщили НСН, что сейчас «принимается решение, как мы можем поддержать многомиллионную фанбазу Ричи в России».