«Золото Умальты» с Эрнст, триллер с Аль Пачино: что смотреть на неделе

На новой прокатной неделе в кинотеатрах выйдет приключенческая драма «Артур, ты король», исторический экшен «Золото Умальты», боевик «Хитмен. Последнее дело», новая экранизация романа «Талантливый мистер Рипли» с Эндрю Скоттом и драма об эпидемии «Точка ноль». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах.

© Кадр из фильма «Золото Умальты»

«Артур, ты король»

Премьера: 4 апреля

Где смотреть: в кинотеатрах

В ролях: Марк Уолберг, Натали Эммануэль, Пол Гилфоил, Бальтасар Кормакур, Беар Гриллс, Виктор Акерблом-Нильсон.

Зачем смотреть: приключенческая драма о дружбе профессионального экстремала и бездомного пса, основанная на реальных событиях.

В центре сюжета — капитан шведской команды экстремалов Майкл Линдси (Марк Уолберг). Во время гонки в эквадорских джунглях продолжительностью 400 миль он встречает бездомную собаку. По какой-то причине пес решает следовать за участниками и становится полноценным членом команды. После длительного и опасного приключения собака получает кличку Артур — в честь легендарного короля Англии — и наконец-то обретает семью.

Сценарий основан на бестселлере «Артур: собака, которая пересекла джунгли, чтобы найти дом» Михаэля Линднорда. А книга рассказывает реальную историю, которая приключилась с автором во время чемпионата мира по экстремальным гонкам. Ему и членам его команды предстояло преодолеть около 700 километров различными способами: на велосипеде, лодке и пешком. Во время испытания к нему прибился бродячий пес, который в итоге дошел с ним до самого финала.

«Золото Умальты»

Зачем смотреть: история одного из самых дерзких ограблений XX века.

В центре сюжета — золотопромышленник Булыгин (Александр Самойленко). Столичный предприниматель направляется из Санкт-Петербурга на Дальний Восток. В Хабаровске он надеется вернуть похищенное золото. Мужчина уверен, что за масками шаманов могут скрываться преступники, которые совершили разбойное нападение на обоз, где лежало 40 килограммов драгоценного металла. Убив охрану, злоумышленники из племени тунгусов похитили запасы золота.

Булыгин нанимает банду головорезов, которым поручено отвоевать украденный ценный груз и вернуть его обладателю. Однако вскоре становится очевидно, что столичный магнат — не единственный претендент на баснословные богатства.

Фильм основан на реальных событиях, которые произошли в начале прошлого века. По поручению губернатора Хабаровского края глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов нашел всю необходимую информацию в местных архивах. На основе нее Ольга Погодина-Кузмина создала сценарий.

«Хитмен. Последнее дело»

Зачем смотреть: фильм-триллер о наемном убийце, созданный режиссером Майклом Китоном, который также исполнил главную роль.

Фильм рассказывает о Джоне Ноксе (Майкл Китон). Он — стареющий профессиональный киллер, у которого проблемы с памятью. Врач ставит редкий диагноз — болезнь Крейтцфельдта — Якоба. Это означает, что Нокса неизбежно ждет деменция. Лечения не существует, поэтому киллеру нужно срочно завершить дела и оформляться в дом престарелых.

На очередном заказе Нокс по ошибке убивает давнего напарника и понимает, что его мозг перестает работать. И как раз после этого к нему в дом заявляется сын, которого Нокс не видел много лет. Сын заявляет, что только что зарезал человека, который познакомился в интернете с его 16-летней дочкой и сделал ей ребенка. Он просит отца о помощи, но Ноксу сначала надо разобраться с собой.

Главную роль сыграл Майкл Китон, покоривший зрителей в «Бёрдмене» Алехандро Гонсалеса Иньяриту.

«Рипли»

Премьера: 4 апреля

Где смотреть: Netflix

В ролях: Эндрю Скотт, Джонни Флинн, Дакота Фаннинг, Паскуале Эспозито, Элиот Самнер, Лоренцо Аквавива, Массимо Де Лоренцо.

Зачем смотреть: новая экранизация книги Патриции Хайсмит «Талантливый мистер Рипли».

История начинается в Нью-Йорке в конце 1950-х годов. Том Рипли (Эндрю Скотт) — обаятельный молодой человек, у которого нет достойной работы, но есть мечты о прекрасной жизни и талант афериста. Однажды Рипли оказывается на приеме у состоятельного финансиста Герберта Гринлифа, который хочет поручить Тому важное дело. Гринлиф по ошибке принимает Рипли за товарища своего сына Дикки. Хотя на самом деле Том знает юношу очень поверхностно. Он попросит навестить Дикки в Европе и уговорить его вернуться домой. Том с радостью соглашается, ведь у него уже готов план — втереться в доверие к юному Гринлифу, тянуть деньги из его отца и жить на широкую ногу вместе с Дикки и его подругой Мардж. Однако Том быстро надоедает избалованному Дикки, и как только Рипли понимает, что красивой жизни скоро придет конец, он решается на убийство.

Поклонникам книги уже знакома самая известная экранизация этой истории — одноименный фильм Энтони Мингеллы 1999 года с Мэттом Деймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу в главных ролях.

«Точка ноль»

Зачем смотреть: драма о столичном вирусологе, которая решает бросить все и бороться с неизвестным вирусом в сибирской деревне.

Сюжет рассказывает историю опытного вирусолога Анны Марковой (Марина Александрова). Она бросает личную и профессиональную жизнь в Москве и переезжает работать в Вирусологический центр в Новосибирске. Врач пытается сбежать от личной боли, но на новом месте жизнь подбрасывает девушке еще одно испытание — вспышку вируса, который возник из-за незаконной свалки крупного мясокомбината в ближайшей деревне.

Аня хочет реабилитироваться за ошибки прошлого и самостоятельно решает проверить деревню. Однако местные жители предпочитают науке народные методы лечения. Так, Марковой предстоит одной бороться со штаммом неизвестного вируса и недоверием людей, чтобы сохранить их жизни и не дать заболеванию распространиться дальше.