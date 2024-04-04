Вышел трейлер фильма «Манюня: Приключения в Москве» с Петросяном

Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» опубликовала первый трейлер фильма «Манюня: Приключения в Москве» с Евгением Петросяном.

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В ролике показали, как главные героини пытаются проследить за Григорием Савельевичем — старым другом Розы Иосифовны.

Видео доступно на YouTube-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

«Манюня: Приключения в Москве» — полнометражный фильм, продолжение одноимённого сериала про советскую девочку в 1980-е. В картине также появится легендарный актёр Юрий Никулин, голос и внешность которого авторы воссоздали при помощи искусственного интеллекта.

В актёрский состав также вошли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев, Роман Богданов, Алексей Баранов и другие. Кресло режиссёра занял Денис Гуляр (сериал «Манюня»)

Премьера картины «Манюня: Приключения в Москве» состоится 30 мая.