Вышел трейлер фильма ужасов «Эбигейл»

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала новый трейлер хоррора «Эбигейл» с Джанкарло Эспозито (сериал «Во все тяжкие»).

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Режиссёрами фильма выступили Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт — авторы «Крика» 2020 года.

Видео доступно на YouTube-канале Universal Pictures UK. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Лента рассказывает о банде преступников, которая похищает 12-летнюю балерину и дочь криминального авторитета по совместительству. Спрятавшись в отдалённом от цивилизации особняке, они быстро понимают, что влиятельный отец девочки — далеко не главная их проблема.

Также в актёрский состав картины вошли Дэн Стивенс, Кэтрин Ньютон, Мэттью Гуд, Кевин Дюран, Мелисса Баррера, Ангус Клауд, Алиша Вейр, Уильям Кэтлетт и другие.

Мировая премьера «Эбигейл» состоится уже 19 апреля. Дата выхода в российском прокате пока не раскрывается.