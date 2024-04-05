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Режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв снимет фильм по бестселлеру «Сценарий ядерной войны»

Как сообщает издание Deadline, режиссёр «Дюны» Дени Вильнёв снимет экранизацию «Сценарий ядерной войны» — научно-популярного бестселлера The New York Times от лауреата Пулитцеровской премии Энни Якобсен. За проект отвечает студия Legendary, которая купила права на адаптацию за $ 1,5 млн.

Режиссер «Дюны» Дени Вильнев снимет фильм по бестселлеру «Сценарий ядерной войны»
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«Сценарий ядерной войны» — вольное исследование возможного существования человечества после масшабного ядерного конфликта между ведущими странами мира. В процессе создания материала журналистка Энни Якобсен опросила несколько десятков гражданских и военных экспертов, которые так или иначе связаны с темой создания, эксплуатации и теоретического применения атомных бомб.

Предполагается, что экранизация бестселлера станет следующим проектом Дени Вильнёва после завершения трилогия «Дюна» с Тимоти Шаламе. Режиссёр пока не подтвердил эту информацию.

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