Legendary Pictures одобрила «Дюну 3» — фильм запустили в производство

Кинокомпания Legendary Pictures одобрила производство «Дюны 3». Это произошло спустя месяц после старта проката картины по всему миру. Судя по всему, сюжет ленты будет основан на «Мессии» Фрэнка Герберта — сценарий адаптации был «почти готов» в декабре 2023 года.

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Таким образом, Дени Вильнёв всё же завершит ранее запланированную трилогию, о которой он упомянул ещё после премьеры первой части в 2021 году. Ранее канадский постановщик заявлял, что снимет триквел лишь в том случае, если он сможет превзойти первую и вторую части.

Общие сборы дилогии «Дюна» тем временем превысили $ 1 млрд. Большая часть сборов приходится на второй фильм, чья касса сейчас составляет более $ 630 млн. У «Дюны 3» пока нет даже примерной даты выхода.