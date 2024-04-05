Торсуев раскрыл детали продолжения «Приключений Электроника»

Юрий и Владимир Торсуевы, снявшиеся в «Приключениях Электроника», работают над продолжением советской киноленты. Об этом сообщил Владимир Торсуев в шоу «Так сказать» на Rutube.

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— Мы закончили снимать. Нашелся мудрый человек, который придумал, как объяснить, куда делся Электроник. У нас будет сюрреализм — картина про сегодняшнюю жизнь, но с элементами фантастики, — рассказал он.

По его словам, первоначальное название проекта было «И на Марсе будут яблони цвести», однако режиссер киноленты Юрий Пасичник остановился на «Возвращении Электроника». Актер не сказал, когда выйдет сиквел, и не привел других подробностей проекта.

Торсуев предположил, что реакция на продолжение советской классики может быть неоднозначной, как это было с «Братом-3». Он заранее ответил на нападки критиков, сказав, что они хотят показать «реальную историю про Электроника и Сыроежкина» и объяснить, «что с ними стало».

«Брат-3» является дебютной работой режиссера Валерия Переверзева. В ней сыграли рэпер Птаха, актеры Василий Карпенко и Александра Вознесенская и другие. В новой ленте главный герой — генерал. У него есть брат-близнец — глава преступной группировки. Два грабителя-неудачника проваливают задание, что запускает вереницу событий, которые изменят жизни и разрушат семьи.