Больше никакой «повестки» в фильмах — Disney меняет стратегию

Генеральный директор Disney Боб Айгер объявил о новой стратегии компании. По его словам, корпорация больше не стремится продвигать актуальную «повестку» в своих медиа-продуктах. Вместо этого она сосредоточится на развлечении зрителей:

© Cq.ru

Наша задача — прежде всего развлекать. Рассказывая замечательные истории, мы продолжаем оказывать положительное влияние на мир и вдохновлять будущие поколения. Disney всегда был и будет источником надежды, радости и оптимизма для людей всех возрастов. Я всегда считал, что мы обязаны творить добро. Мы знаем, что наша работа не заключается в продвижении какой-либо социальной или политической «повестки». До тех пор, пока я возглавляю компанию, я буду руководствоваться чувством порядочности и уважения. И мы всегда будем доверять своим инстинктам.

Сообщение Боба Айгера стало ответом на многочисленную критику со стороны акционеров Disney. По мнению инвесторов, в последнее время компания чересчур активно продвигала «воук-повестку», выпуская фильмы только с чернокожими или женщинами в главных ролях. Зачастую такие ленты проваливались в прокате.