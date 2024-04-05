«Артдокфест» в Узбекистане отменили после показа фильма о волонтерах ВСУ

Показы в рамках фестиваля документального кино «Артдокфест/Азия» отменили в Узбекистане. Об этом заявил президент фестиваля документалист Виталий Манский (признан в России иностранным агентом).

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Фестиваль начался в Ташкенте 2 апреля, планировалось, что он продлится до 8 апреля. В пятницу был сорван сеанс фильма «Восточный фронт» о волонтерах-парамедиках ВСУ в рамках киносмотра.

«Запрещены все следующие показы фестивальной программы», — написал Манский в соцсетях.

По его словам, меры были приняты по указанию министерства культуры Узбекистана.

Ранее режиссер Александр Сокуров заявил, что показ его фильма «Сказка» запретили на международном фестивале «Каро.Арт», напоминает RT.