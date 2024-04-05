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Вышел сериал «Паразит: Серый» от режиссёра «Поезда в Пусан»

Сегодня на Netflix состоялась премьера фантастического сериала «Паразит: Серый» от режиссёра «Поезда в Пусан». Для просмотра доступны все шесть эпизодов.

Вышел сериал «Паразит: Серый» от режиссера «Поезда в Пусан»
© Чемпионат.com

«Паразит: Серый» — экранизация одноимённой манги от режиссёра «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо. Сериал расскажет историю об инопланетном вторжении, когда пришельцы начинают захватывать тела обычных людей и управлять ими в повседневной жизни. Чтобы выжить, человечеству необходимо объединиться и придумать способ дать отпор внеземным существам.

Главные роли в «Паразите» исполнили корейские актёры: Чон Со-ни («Родная душа»), Ку Гё-хван («Необычный адвокат»), Ли Джон-хён («Решение уйти»), и Ку Щи-ён («Неспящие в Сеуле»).

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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