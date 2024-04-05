Ольга Бузова рассказала о сложностях работы над озвучкой фильма

В Москве состоялся закрытый пресс-показ комедии "Дождь из мужчин" - о жизни супружеской пары в эпоху онлайн-знакомств. В киноцентр "Октябрь", где проходило событие, приехала телеведущая, певица и актриса Ольга Бузова, чтобы лично представить картину и пообщаться с журналистами. Ольга озвучила в фильме главную героиню.

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Несмотря на раннее утро, звезда эффектно появилась в алом вечернем платье. Затем поделилась своими впечатлениями о работе над дубляжом и посмотрела фильм вместе с прессой.

"Я так рано никогда не была в кино", - пошутила Ольга.

По сюжету Ирис - обаятельная, смешная и слегка взбалмошная женщина, у которой есть в жизни все: семья, работа и друзья. Однако, в ее браке есть проблемы... Получив пару советов, она принимает решение разобраться в личных отношениях с помощью приложения для знакомств. В результате, в ее жизнь врывается настоящий дождь из мужчин!

После просмотра состоялась сессия вопросов и ответов с Ольгой. Вопросы были о женских секретах, чувствах, и конечно, любви.

"В первую очередь, нужно полюбить себя. Если ты сама себя не любишь, то вряд ли тебя полюбит кто-то другой. Путь принятия себя - это работа над собой, работа с внутренним миром", - сказала Ольга.

Ольга поделилась тем, что озвучивать кино было сложно.

"Но я люблю сложности, я люблю свои таланты. Это мой большой актерский дебют", - признается актриса - "озвучка длилась около 8 часов".

Актриса рассказала, что воспитывалась консервативно, и первые отношения случились довольно поздно.

"Я не поддерживаю образ жизни Ирис. Мне пришлось полюбить свою героиню, понять и оправдать ее".

Рецепт счастливых отношений в паре от Ольги Бузовой таков: надо разговаривать со своим партнером.

В завершение сессии вопросов и ответов, Ольга отметила, что ее друзья уже собираются в кино на "Дождь из мужчин", как только он выйдет в прокат 11 апреля. А также пригласила зрителей в кинотеатры оценить ее работу над фильмом.