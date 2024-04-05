Начались съемки нового фильма Алены Званцовой "Свинья и Мышь". Главные роли в картине исполнят Михаил Тройник и Елена Крегжде.

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В фильме будет рассказана история о том, как Алексей и Туся прожили вместе жизнь на двоих. Но после тяжелого диагноза жены она решает, что муж должен начать жизнь с начала, с другой, совсем юной девушкой. Алексей сопротивляется новому чувству, но оно затягивает его все сильнее. Что теперь делать, остаться с тяжело больной женой или с головой окунуться в другую жизнь? Алексей пытается жить двойной жизнью, с каждым днем понимая - выбор все же придется сделать…

Сегодня обнародовали первые фото с площадки. Алена Званцова - режиссер-постановщик и автор сценария. Оператор-постановщик: Шандор Беркеши. Продюсеры: Сергей Сельянов, Максим Уханов, Станислава Беретова, Мария Маевская.

Съемки пройдут в Москве и Нижнем Новгороде.