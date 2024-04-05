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«Дюна 2» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в марте

Компания F.A.С.С.T. по просьба «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в марте 2024 года. Подобная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

«Дюна 2» стала самым популярным фильмом у российских пиратов в марте
© Чемпионат.com

Лидером топ стала «Дюна 2» Дени Вильнёва — многие пользователи предпочитают смотреть ленту в плохом качестве ещё до выхода в онлайне. На второй строчке оказался боевик «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом, а замкнули тройку «Бедные-несчастные» с Эммой Стоун.

В десятку также вошли шпионский боевик «Аргайл: Супершпион», фэнтезийное приключение «Девица» с Милли Бобби Браун и «Бременские музыканты».

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в марте

  1. «Дюна: Часть вторая»
  2. «Дом у дороги»
  3. «Бедные-несчастные»
  4. «Аргайл: Супершпион»
  5. «Девица»
  6. «Бременские музыканты»
  7. «Рики Стэники»
  8. «Код 8: Часть 2»
  9. «Космонавт»
  10. «Идеальные дни».
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