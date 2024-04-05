Стало известно, когда выйдет онлайн фильм «Лед 3»

Кинокартина "Лёд 3", установившая рекорд трилогии по кассовым сборам и созданная при участии "Плюс Студии", выйдет на "Кинопоиске" в апреле.

© Кадр из фильма «Лед 3»

Третья часть популярной истории о любви с Александром Петровым и Анной Савранской в главных ролях стала самой успешной частью франшизы с 1,8 миллиардами руб. в прокате.

Кроме того, лента стала также самой высоко оцененной в трилогии - рейтинг фильма в онлайн-кинотеатре "Яндекса" после 60 тысяч оценок составил 7,9.

Николай Буц, директор по контенту отметил: "Лёд 3" будет одним из хэдлайнеров "Кинопоиска" в апреле и самой большой премьерой онлайн-кинотеатра в линейке полнометражного кино. В марте рекорд обновил "Холоп", аудитория которого в день премьеры превысила 840 тысяч подписчиков - уверен, что и "Лёд 3" после успешного кинопроката соберёт на "Кинопоиске" максимально широкую аудиторию разных поколений".